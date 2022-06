Kljub napovedani reviziji v zavodu Rudolfovo računajo na sodelovanje

Ljubljana/Novo mesto - Ministrstvo za izobraževanje je minuli teden napovedalo, da bo revidiralo ustanavljanje novih raziskovalnih inštitutov v času prejšnje vlade. Gre za novomeški javni zavod Rudolfovo ter Pomursko akademsko znanstveno unijo in Znanstveno in inovacijsko središče Pomurja. Kljub napovedani reviziji v zavodih računajo na sodelovanje z ministrstvom tudi v prihodnje.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport naj bi pregledalo, na kakšen način je bivša vlada ustanovila nove znanstvene inštitute in kako morebiti ustaviti njihovo financiranje. Po neuradnih informacijah naj bi novi minister Igor Papič skušal izvajanja nekaterih projektov popolnoma ali delno zamrzniti, nekatere pa povsem zaustaviti, kar bo odvisno od pravne analize, ki še ni bila opravljena.

Vodja zavoda Rudolfovo in dekan novogoriške fakultete za uporabne študije Rončević je pojasnil, da ima Rudolfovo svoje temelje že v letu 2016. Pri tem je izpostavil, da so projekt tudi finančno podprle lokalne skupnosti in gospodarstvo jugovzhodne Slovenije. Preprečitev financiranja te dejavnosti in pa zaustavitev investicije v opremo po njegovem mnenju pomeni tudi preprečevanje razvoja javno dostopnega znanja v tem delu Slovenije.

Rončević je prepričan, da bo Rudolfovo odigralo zelo pomembno vlogo pri povečevanju intenzivnosti znanja in dodane vrednosti v slovenski industriji. Da bodo to dosegli in zagotovili pogoje za nov razvoj, pa so po njegovih navedbah potrebna tudi sredstva države.

"Veseli bomo, če nas bo minister Papič povabil na pogovor o tem, kako bomo tudi s sodelovanjem ministrstva v vzhodni Sloveniji razvili vrhunski inštitut. Njegovemu vabilu se bomo nemudoma odzvali," je še dodal.

Prejšnja vlada je novomeškemu inštitutu, kot je znano, namenila 5,2 milijona evrov za leti 2022 in 2023.

