Plaža, vesla, Krka živi dan in noč

13.6.2022 | 17:00

Prireditvi Noč in dan na Krki in Krka živi in obnovljeno mestno plažo z lokalom je predstavila ekipa Zavoda Novo mesto na čelu z direktorjem Alešem Makovcem. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Novomeška mestna plaža je oživela. Zavod Novo mesto jo je obnovil in poskrbel, da se bo na njej in na Krki vse poletje kaj dogajalo. Začelo se bo v petek s tradicionalno prireditvijo Noč na Krki oziroma z novim imenom Dan in noč na Krki, ko bodo na Loki turnir v odbojki na mivki in kar trije koncerti. Prireditelji se bodo trudili privabiti čim več občinstva z dalmatinsko glasbo in klapo, a tudi ljubitelji rocka in bluesa ne bodo prikrajšani, saj se bosta na odru na športnih igriščih na Loki zvrstili odlična domača rock-blues skupina El Kachon in gostujoča vojvodinska skupina Šinobusi.

Dnevu in noči na Krki bo v soboto dopoldne sledila prav tako tradicionalna prireditev Krka živi, na kateri bo Zavod Novo mesto združil moči z društvi, ki delujejo na, ob in v Krki. Svojo dejavnost bodo predstavili člani Ribiške družine Novo mesto, jadralci in potapljači Kluba za podvodne aktivnosti Novo mesto in kluba M3, ki izpeljal tudi svojo tradicionalno čistilno akcijo, na tekmi slovenskega pokala v supu pa se bodo za 3. sup pokal Novega mesta.

Kanuji, supi in čolni so del projekta Z vesli po Krki

Na današnji novinarski konferenci so sodelavci Zavoda Novo mesto poleg svojega programa za ta konec tedna predstavili tudi projekt Z vesli, za katerega so poleg treh lesenih čolnov, ki so bili na novomeški plaži zasidrani že prej, kupili še pet Elanovih plastičnih kanujev in več supov. Na plaži bodo pripravljali tudi delavnice za otroke, dejavnosti na in v Krki pa bo nadziral tudi reševalec iz vode.

I. Vidmar

Galerija