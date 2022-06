FOTO: Zahvalna maša za pet jubilejev

13.6.2022 | 19:00

Mašo v cerkvi svetega Lovrenca je v čast Vlada (desno) in Petra (levo) Leskovarja vodil upokojeni celjski škof msgr. dr. Stanislav Lipovšek.

Vlado in Peter sta si pred starši podala roki kot sinova, brata in duhovnika.

Vlado je prejel številne čestitke predstavnic in predstavnikov številnih organizacij in posameznikov z Bizeljskega, iz Kape, Brežic in tudi od drugod. Tako mu je čestitalo PGD Bizeljsko. (Vse foto: M. L.)

Bizeljsko - V župnijski cerkvi svetega Lovrenca na Bizeljskem je bila včeraj svečana zahvalna maša, s katero so izrazili posebno čast tukajšnjemu duhovniku Vladu Leskovarju. Ta letos praznuje, kot je tudi zapisal v javno vabilo, svojih 50 pomladi, 25 let služenja Bogu, 20 let duhovnega službovanja na Bizeljskem in 15 let v Kapelah. Maša je bila posvečena tudi bratu Vlada Leskovarja, Petru, ki je župnik v Zrečah in Stranicah.

Mašo je vodil upokojeni celjski škof msgr. dr. Stanislav Lipovšek. Škof se je poklonil včerajšnjemu prazniku svete trojice, posebej je izrazil spoštovanje in zahvalo slavljencema. Govoril je tudi o razmerah v družbi in pri tem obžaloval, da je zahodni svet zašel globoko v praktični materializem, ki je slaba popotnica za prihodnost.

Na praznični oltar, ob katerem so bili ob slavljencih in škofu zbrani še drugi duhovniki, tudi iz Hrvaške, so domačini darovali umetniško narejen kruh in vino. V imenu Bizeljskega in Kapel so Vladu in Petru Leskovarju izročili mašna plašča. Pri tem sta se Nataša Šekoranja Špiler v imenu župnijskega sveta in župljanov Bizeljskega ter Jožica Verstovšek v imenu župnijskega sveta in župljanov Kapel z izbranimi besedami zahvalili obema, zlasti pa Vladu, za duhovniško dela in vse sodelovanje z domačini. Čestitke je v cerkvi izrazil tudi Ansambel Gašperji, kajpak z glasbo, ki je pod oboki farne cerkve zvenela še posebej lepo. Petja je bilo tudi sicer precej, za to je poskrbel zbor na koru.

Po maši so praznovanje nadaljevali pred cerkvijo. Prihod zbranih iz cerkve je z glasbo pozdravil Pihalni orkester Kapele, ki se mu je nemudoma za nekaj skladb pridružil tudi župnik Vlado, najprej kot dirigent in potem na činelah.

V nadaljevanju slovesnosti se je Vladu Leskovarju za njegovo povezovalno dela v družbi zahvalil brežiški župan Ivan Molan, ki mu je podaril sliko Brežic z vodovodnim stolpom. Pod šotori, ki jih je dal postaviti Vlado Leskovar, so se na odru zvrstili še mnogi, ki so v osebnem in v imenu različnih organizacij z Bizeljskega in iz Kapel ter iz Slovenj Gradca, Zreč in Stranic čestitali in se zahvalili bratoma. Nagovoril ju je tudi vidni predstavnik Cerkve v Posavju brežiški župnik Milan Kšela. Govoril je tudi Peter, ki je pozval k trdnosti in povezanosti v molitvi. Brežiškega župana je pohvalil za dobro delo za skupnost in mu zaželel uspešno delo za dobro domovine tudi v prihodnje.

Igrali so Gašperji, čustva in sploh razpoloženje več kot sedemstoglave množice so dodatno razgreli Čuki, ki so tako z nastopom izpolnili obljubo Leskovarju, da bodo igrali, tako kot so ob njegovi novi maši, tudi ob srebrni.

Vlado in Peter Leskovar, ki sta včeraj slavila v družbi mame in očeta ter sester in drugih sorodnikov, sta za darilo dobila tudi tri torte; na dveh sta bili izpisani novomašniški gesli Vlada in Petra.

Včeraj je izšla prva številka glasila župnije Bizeljsko Lovrenčev zvon, ki ga je na slovesnosti predstavila urednica Nataša Šekoranja Špiler.

Vlado Leskovar se je izkazal kot dober gostitelj, saj so hrano in pijačo obiskovalci dobili zastonj, gostinci in celotna strežna ekipa se je zelo potrudila, na mizah pa je bilo tudi veliko peciva, ki so ga pripravile domačinke.

M. L.

