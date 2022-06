FOTO: Prikolica na avtocestni ograji; ponesrečen, krvav, pijan - zdaj pa toži policiste

13.6.2022 | 18:00

V soboto se je na avtocesti takole končalo nekogaršnje počitniško potovanje ... (vse fotografije: PGE Krško)

Policisti so med minulim vikendom na številko policije 113 sprejeli 697 klicev, od katerih je bilo 183 dogodkov takšnih, ki so zahtevali posredovanje policije. Največ dogodkov je bilo povezanih s prometno varnostjo.

Prometne nesreče

Devetim prometnim nesrečam z materialno škodo se je konec tedna pridružilo še enajst prometnih nesreč z materialno škodo zaradi trka z divjadjo.

V petek zvečer sta pri Hrastu pri Vinici čelno trčila tovornjak in osebni avtomobil. Po prvih ugotovitvah je 22-letni voznik tovornega vozila iz neznanega razloga zapeljal na nasprotno smerno vozišče, ko je po njem pravilno pripeljal 38-letni voznik osebnega avtomobila, in vanj čelno trčil. Policisti prisotnosti alkohola niso ugotovili, so pa za oba udeleženca odredili strokovni pregled, da se ugotovi morebitna prisotnost drugih substanc, ki bi lahko vplivale na vožnjo obeh udeležencev. V bolnišnici so sicer poškodbe obeh udeležencev opredelili kot hude. Zaradi ogleda kraja in odstranjevanja posledic je bil promet na kraju oviran do pol enih zjutraj.

V soboto popoldne se je 51-letna kolesarka peljala od Dobrave pri Kostanjevici proti Kostanjevici. Kot kaže, naj bi v Dobravi želela zaviti levo, pri tem pa jo je od zadaj začela prehitevati 38-letna voznica osebnega avtomobila in trčila vanjo. Kolesarsko so odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da ima poškodovano hrbtenico.

V Velikih Malencah se je v nedeljo popoldne v obcestni jarek zvrnil 60-letni kolesar. Pri tem se je lažje poškodoval, policisti pa domnevajo, da je k dogodku pripomogel tudi alkohol – preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,79 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

V soboto nekaj po 13. uri sta na avtocestnem odseku Drnovo-Čatež trčili kombinirano in osebno vozilo s pripeto počitniško prikolico. Osebno vozilo je obstalo na boku, prikolica pa na varovalni ograji. Voznika in sopotnico iz osebnega vozila so rešili udeleženci prometa, nato so ju oskrbeli reševalci. Za ostalo so poskrbeli gasicli skupaj z zaposlenimi Dars-a, med drugim so iz prikolice odstranili plinsko jeklenko.

Mrtvo pijan traktorist ostal brez traktorja

V Mrtvicah se je v soboto popoldne 56-letni traktorist zaletel v osebni avtomobil, parkiran ob cesti. Policisti so ugotovili, da je 56-letnik vozil preblizu desnemu robu in s traktorskim priključkom zadel osebni avtomobil. Vozil je brez vozniškega dovoljenja, odrejeni preizkus alkoholiziranosti pa je pokazal 1,73 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Traktor so mu zasegli in zanj uvedli postopek o prekršku.

Zapeljal v jarek in odšel peš

V soboto zvečer je v Podgorju pri Sevnični 48-letni voznik osebnega avtomobila, domnevno zaradi prevelike hitrosti, zapeljal v jarek, nato pa iz kraja peš pobegnil. Policisti so ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so avto, ki sicer ni njegova last, zasegli. Vse okoliščine primera še preučujejo.

Pijan v nasprotni smeri po avtocesti

V nedeljo dopoldne je več voznikov poklicali na številko 113, da na odseku avtoceste Smednik – Dobruška vas voznik osebnega avtomobila vozi v napačno smer proti Krškemu. Prometni policisti so po nekaj minutah na relaciji Dobruška vas – Kronovo odkrili voznika, ki je prej vozil v napačno smer, kako zelo počasi (s hitrostjo okoli 30 km/h) vozi proti Novemu mestu. Za njim se je nabirala kolona, na modro luč in sireno najprej ni reagiral. V določenem trenutku se je voznik odločil, da se bo zaustavil in je obstal kar na voznem pasu. Prometni policisti so vidno pijanemu vozniku vozila avstrijskih tablic odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,93 mg/l alkohola v izdihanem zraku. 61-letnega voznika so pridržali, nato pa privedli v takojšnji postopek na okrajno sodišče v Krškem.

Povzročil prometno nesrečo, nato se spravil na policiste

Policisti iz Dolenjskih Toplic so v petek zvečer na cesti Dvor – Soteska naleteli na prometno nesrečo. Udeleženo je bilo samo eno vozilo, ki naj bi zaradi prevelike hitrosti zletel s ceste. Okrvavljeni voznik je uspel sam zlesti iz vozila, a je najprej odklanjal zdravniško pomoč, tako da mu je pomagala kar uslužbenka novomeške bolnišnice, ki se je peljala iz službe. Voznik, ki je kazal očitne znake pijanosti, se je med postopkom začel razburjati, groziti in vpiti na policiste, tako da so ga morali na koncu vkleniti. Preizkus alkoholiziranosti je odklonil. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v bolnišnico, kjer so ga do konca oskrbeli. V zgodnjih jutranjih sobotnih urah je kazensko ovadil policiste, ki so imeli z njim postopek, ker naj bi bili z njim grobi in ga poškodovali. Okoliščine primera bo preučilo specializirano državno tožilstvo.

Zasegli avtomobila

Na Ragovski v Novem mestu so policisti v nedeljo popoldne zasegli avtomobil 40-letnemu vozniku osebnega avtomobila, ki je avto vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Odredili so mu tudi preizkus alkoholiziranosti, ki ga je odklonil.

V nedeljo popoldne so avto zasegli tudi 23-letni voznici, ki se je z njim peljala od Gmajne proti Zameškemu. Krški policisti so ugotovili, da vozi brez veljavnega vozniškega dovoljenja, ker ni opravila kontrolnega zdravniškega pregleda.

Vlomi in tatvine

V petek dopoldne so ugotovili, da so neznanci vlomili v leseno hiško ob igrišču na Otočcu. Po prvih ugotovitvah so odnesli različna orodja in električne podaljške ter društvu povzročili za okoli dva tisoč evrov škode.

V petek popoldne so novomeški policisti opravili ogled kraja vloma v zidanico na Trški gori. Do vloma naj bi sicer prišlo v zadnjih nekaj dneh. Storilci so odnesli salamo reznico, suhomesnate izdelke, prenosni računalnik in lastniku povzročili za nekaj več kot tri tisoč evrov škode.

Drzni storilci so v petek izkoristili jutranjo oziroma dopoldansko odsotnost domačih ter vlomili v stanovanjsko hišo v Krmelju. Vlom so opazili popoldne, ko so se vrnili domov. Storilci so pregledali prostore hiše in odnesli za okoli dva tisoč evrov denarja in zlatnine.

Vlomilca se predstavljala za policista

V petek zvečer sta dva zamaskirana neznanca vlomila v stanovanjsko hišo na Medvedjeku. V hiši sta naletela na 76-letnega lastnika, se mu predstavila kot policista in od njega zahtevala denar. Vzela sta mu denarnico z nekaj denarja in telefon ter kraj zapustila. Oškodovanec je nato odšel do sosedov, od koder so poklicali policista. Osumljenca sta bila zamaskirana, oblečena v črno, govorila sta slovensko. Preiskava primera še poteka.

V požaru hiše za več kot 100 tisočakov škode

V petek popoldne je zagorelo v stanovanjski hiši v Ulici na Hribu v Novem mestu. Ogenj je v prostoru kurilnice povzročil kar precej škode, saj je poškodoval plinsko peč, rekuperacijski sistem in stavbno pohištvo. Požar so omejili in pogasili gasilci ter postavili požarno stražo, saj ogleda ni bilo mogoče takoj opraviti. V soboto dopoldne so ga opravili kriminalisti novomeške policijske uprave ob pomoči forenzičnih strokovnjakov nacionalnega forenzičnega laboratorija. Po prvih ugotovitvah naj bi zagorelo v nadometni vtičnici, v kateri je bil priključen podaljšek, preiskava še poteka. Škode je po prvih ocenah za več kot sto tisoč evrov.

Migranti

Metliški policisti so na Vahti v petek zjutraj prijeli šest državljanov Bangladeša, ki so v Slovenijo prišli izven mejnih prehodov. Tri državljane Bangladeša so v petek dopoldne prijeli tudi na Jesenicah na Dolenjskem. V Prilipškem jarku so brežiški policisti popoldne prijeli še tri državljane Bangladeša in enega iz Pakistana.

V soboto zvečer so policisti, vodniki službenih psov, v Ločah prijeli štiri tujce (Somalija, Gvineja Bissau in Gambija), ki so v državo prišli mimo mejnega prehoda.

V nedeljo dopoldne so policisti specializirane enote za nadzor državne meje generalne policijske uprave, s sedežem v Brežicah, v Slovenski vasi prijeli državljana Turčije, ki je v Slovenijo vstopil na nezakonit način, popoldne pa v Slogonskem sedem državljanov Indije. Črnomaljski policisti so v Učakovcih prijeli državljana Kameruna in Burkine Faso.

V noči na ponedeljek so v Brežicah prijeli štiri državljane Sirije, v Podgračenem pa državljana Afganistana.

M. K.