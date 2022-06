Sanaciji cest med Kalom in Svinjskim ter Blanco in Poklekom

Cesta Kal - Svinjsko pred ...

... in po sanaciji

Lokalna cesta, ki povezuje Kal pri Krmelju in Svinjsko v Krajevni skupnosti Šentjanž, za krajanke in krajane predstavlja pomembno cestno povezavo.

Odsek, dolg 900 metrov, poteka po strmem gozdnatem območju. Za potrebe lokalnega prebivalstva je bila cesta makadamske izvedbe kategorizirana pred več kot dvajsetimi leti. Zaradi višinskih vzponov, ki so predvsem v zimskem času predstavljali nevarnost, ter zaradi neprimerne širine ceste se je Občina Sevnica odločila za sanacijo.

V sklopu rednega vzdrževanja lokalnih cest je v lanskem letu izvedla razširitev ceste in brežin s sečnjo dreves, uredila odvodnjavanje in opravila zemeljska dela. Pred kratkim pa so še asfaltirali najbolj strmi del ceste v dolžini 400 metrov.

Sanacije poškodovanega vozišča na lokalni cesti Blanca–Poklek

Zaradi zdrsov terena na lokalni cesti Blanca–Poklek na območju Trnovca je Občina Sevnica uredila tudi globinske sanacije tamkajšnjega poškodovanega vozišča na udrtih delih z zamenjavo spodnjega ustroja. Območje sanacije je bilo dlje časa urejeno v makadamski obliki, saj je bilo nekaj težav pri dobavi asfalta.

Cestni odsek Poklek - Trnovec

Cene asfaltiranja so se v primerjavi z lanskim letom namreč močno zvišale, pojasnjujejo na občini. Vsakoletni razpis za izbor izvajalca za asfalterska dela, ki ga v sklopu gospodarske javne službe izvede javno podjetje Komunala Sevnica, je bil zaradi visokih cen prekinjen. Za izvedbo načrtovanih sanacij so bila zato izvedena javna naročila za vsak projekt posebej. Dokončanje sanacij cestno-prometne infrastrukture pa se je zato časovno zamaknilo.

