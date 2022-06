Poškodovan traktorist; ob arheologih tudi pirotehniki

14.6.2022 | 07:00

Iz grobišča Jama pod Macesnovo gorico arheologi izkopavajo ostanke žrtev povojnih pobojev. Pri tem na plano prihaja tudi veliko vojnega in povojnega arzenala. (Foto: arhiv; A. M.)

Včeraj ob 18.29 se je na Ledini, občina Sevnica, pri premiku traktorja poškodoval občan. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in nevtralizirali iztekle motorne tekočine. Reševalci NMP Sevnica so moškega na kraju oskrbeli in prepeljali v ZD Sevnica.

Požar v naravi

Ob 19.10 sta ob cesti Dvor – Žužemberk, občina Žužemberk, goreli suha trava in podrast. Gasilci PGD Dvor so požar na površini okoli 30 m2 pogasili.

Počena glavna cev v bloku

Minulo noč ob 4.15 je v ulici Slavka Gruma v Novem mestu zaradi počene glavne vodovodne cevi grozilo, da bo voda zalila kletne prostore stanovanjskega bloka. Gasilci GRC Novo mesto so pregledali prostore, do zalitja ni prišlo. Dežurni delavec Komunale Novo mesto je zaprl vodo.

Voda iztekala tudi v stanovanju

Ob 16.44 je na Strmi poti v občini Ribnica v stanovanju iztekala voda. Gasilci PGD Dolenja vas so zaprli vodovodni ventil in preprečili nadaljnje iztekanje.

Ob arheologih delo tudi za pirotehnike

Pri Jami pod Macesnovo Gorico, občina Kočevje, sta pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS Gorenjske in Ljubljanske regije preiskala območje arheoloških preiskav. Na varnem kraju sta uničila jugoslovansko ročno bombo M38, 14 kosov el. detonatorjev, 3 metre detonacijske vrvice in 5 kosov eksplozivnih polnitev. Vse najdbe izvirajo iz obdobja med in po drugi svetovni vojni. Varovanje so zagotavljali policisti PP Kočevje.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 10:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVLJA;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH – STRAŽA;

- od 13:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR.VRH - GRČEVJE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUPERČVRH, izvod 1. VINOGRADI.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJCI PRI ADLEŠIČIH, na izvodu GORENJCI.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OMOTA.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Mokronog z okolico (nadzorništvo Mokronog) na območju TP Drečji vrh in Čužnja vas predvidoma med 8:00 in 13:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Potok, nizkonapetostno omrežje – Potok, predvidoma med 8:00 in 14:00 uro; na področju nadzorništva Krško mesto na področju Krško mesto (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Leskovec gmajna 2, nizkonapetostno omrežje – Osojnik levo proti cesti in na območju TP Krško Istrabenz, nizkonapetostno omrežje – Meze, bo dobava prekinjena predvidoma med 8:00 in 13:00 uro.

M. K.