Boljša voda za 45.000 Dolenjcev

14.6.2022 | 12:20

Novomeški Župan Gregor Macedoni in minister Uroš Brežan (Foto: I. Vidmar)

Skupinska z župani soudeleženih občin v projektu (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - V Novem mestu so z novinarsko konferenco včeraj uradno končali lani zaključeni večletni medobčinski projekt Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske, ki je 45.000 prebivalcem petih dolenjskih občin zagotovil dolgoročno varno vodooskrbo. Skupaj z davkom je v celoti stal nekaj več kot 27,92 milijona evrov.

Pri naložbi sta sodelovala tudi kohezijski sklad in država. Pokrili so jo z nekaj več kot 14,27 milijona evrov evropskega denarja. Državni vložek je znašal nekaj manj kot 2,52 milijona evrov, preostanek naložbenega denarja so prispevale sodelujoče občine.

Novinarske konference se je ob predstavnikih sodelujočih občin udeležil minister za okolje in prostor Uroš Brežan, ki je projekt označil za primer dobrega sodelovanja med lokalnimi skupnostmi in državo.

"Gre za princip in koncept, ki ga želim tudi naprej spodbujati in ga nadgrajevati," je poudaril, in dodal, da bodo pomembne cilje tako dosegli tudi na področjih vodooskrbe, poplavne varnosti in odvajanja ter čiščenja odpadnih voda.

Navedel je, da imajo v finančni perspektivi, ki se končuje, v okviru dogovora za razvoj regij in kohezijske politike na voljo 450 milijonov evrov za ukrepe na področju voda. Te morajo sicer končati do konca prihodnjega leta.

Za prihodnjo finančno perspektivo je za omenjeno področje napovedal 250 milijonov evrov, v okviru načrta za okrevanje in odpornost pa so za ta namen predvideli še dodatnih 108 milijonov evrov, je še dejal Brežan.

Novomeški župan Gregor Macedoni je navedel, da so med omenjenim projektom zgradili vodarni na Jezeru in v Stopičah, hidravlično so z dograditvijo izboljšali skoraj 44 kilometrov cevovodov. V Dolenji Straži, Gorenji vasi, Škocjanu in Dolnji Težki vodi so zgradili vodohrane. Prenovili so vodohran v Gorenji Straži, dogradili in prenovili so vodohran na Kiju.

Prenovili so tudi eno črpališče, zgradili šest prečrpališč in na 88 objektih izvedli prenovo sistema telemetrije. Gradnjo vodarn so začeli leta 2015 in jo končali leta 2017. Gradnjo cevovodov in vodohranov so začeli leta 2016 in končali predlani.

Izboljšava vodovodnega sistema osrednjih dolenjskih občin je bila sicer potrebna, ker ta ni zagotavljal varne in zanesljive oskrbe s pitno vodo. Zaradi hidravlično močno preobremenjenega vodovodnega sistema pa so se marsikje na osrednjem Dolenjskem srečevali s pogostimi okvarami, prekinitvami vodooskrbe in z močnim nihanjem kakovosti pitne vode.

Stari vodovodni sistem je pestila velika vodna izguba. Z omenjenim projektom so zmanjšali tudi število občanov, ki so občasno izpostavljeni fizikalnemu onesnaženju pitne vode, Novemu mestu pa so ob morebitnih okvarah vodovodnega sistema zagotovili 48-urno vodno rezervo, je še navedel Macedoni.

Pri projektu so sodelovale Mestna občina Novo mesto in občine Straža, Šentjernej, Škocjan ter Šmarješke Toplice.

STA; M. K.