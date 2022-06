S kolesi že četrt stoletja po nekdanji rimski cesti

14.6.2022 | 11:30

Skupinska fotografija udeležencev, organizatorjev in vaščanov pod stoletno lipo

Okoli štirideset popotnikov vseh starosti in generacij v organizaciji dveh društev - TD Suha krajina in TD Ivančna gorica - in s pomočjo Društva Publius Maximius iz Valične vasi ter Zavoda Prijetno domače je v soboto s kolesi tokrat že petindvajsetič raziskovalo in odkrivalo traso nekdanje rimske ceste. Popotovanje po njej so začeli iz dveh smeri - Ivančne Gorice in z Dvora ter končali z istim ciljem - v Valični vasi pri stoletni lipi. Organizatorji so počastili spomin na pobudnika popotovanja, v letu 2019 preminulega Leopolda Severja. Zvezde popotovanja pa so bili trije kolesarski popotniki - Franc Kalar Aco, Slavko Mirtič in Vlado Kostevc.

Iz rok predsednika TD Suha krajina Vlada Kostevca je poseben tolkač za gostoljubje v imenu vaščanov Valične vasi prejela Andrejka Miše Glavič. Podeljevalca - Vlado Kostevc in Tatjana Skubic iz TD Ivančna Gorica - sta podelila tudi več praktičnih nagrad udeležencem različnih kategorij, med drugim so jih prejeli najstarejši kolesarji Franc Gliha, Jože Mihelič in Franc Kalar. Kolesarjenje je bilo ob lepem vremenu prijetno, družba prava in naravnih lepot obilo. Da pa je bila pot varna, pa so poskrbeli tudi gasilci iz Žužemberka, Ivančne Gorice in Zagradca ter reševalna ekipa, ki pa ni imela dela.

S. M.