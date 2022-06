Na kasaških dirkah Paco Rui in Bershka MMS do zmage za domačine. Tudi kmečke dvovprege

14.6.2022 | 10:20

Bershka MMS na vajetih Andreja Simončiča, ki je po zelo zanimivi dirki in odličnem finišu ponovno zmagala na domačem hipodromu.

Naslednje konjske dirke v Šentjerneju bodo 28. avgusta ob občinskem prazniku Jernejevo.

Zmagovalci dirke kmečkih dvovpreg

Šentjernej - Člani Kluba za konjski šport Šentjernej so v nedeljo organizirali prvi tekmovalni dan letošnje sezone na hipodromu v Šentjerneju. Kasaške dirke, ki so sicer bile načrtovane za 29. maja in bile prestavljene zaradi deževnega vremena, so tokrat na hipodrom pritegnile množico gledalcev.

Domači tekmovalci so jih nagradili z dvema zmagama in obilico lepih uvrstitev. Že v prvi točki sporeda je tekmovalno kariero na najlepši način začel petletni Paco Rui na vajetih Tomaža Novaka. V prvem nastopu kariere sta dosegla zmago z izvrstnim kilometrskim časom 1.19,6 na 1.680 metrov. Da sta 2. in 3. mesto bila šentjernejsko obarvana, sta poskrbela Calais iz hleva Jožeta Antončiča in Nookie Roka Hočevarja.

V drugi točki sporeda je slavila Nancy di Genio iz lenarškega kluba, 2. mesto sta zasedla Denit na vajetih Uroša Bratkoviča, 3. pa Pierre in Lana Zrinjanin, oba iz Kluba za konjski šport Šentjernej.

Zmaga v tretji dirki je odšla v Ljutomer – zmagala sta Victory Soulman in Janko Sagaj. Domačin Andrej Simončič in dvakratni letošnji zmagovalec Boaz Nas sta po težavah in težki dirki uspela priti na 4. mesto. Zato je že v naslednji točki občinstvo na noge dvignila Bershka MMS na vajetih Andreja Simončiča, ki je po zelo zanimivi dirki in odličnem finišu ponovno zmagala na domačem hipodromu. 2. mesto sta zasedla Luxury Ice in Milan Žan iz KK Komenda, 3. pa Rio Flora na vajetih Ajde Gorenc iz KK Ljubljana.

Zadnja točka sporeda je zbrala močno konkurenco nekaterih najhitrejših kasačev v Sloveniji. Z najboljšim časom dneva 1.17,0 je zmagal zimzeleni Tars Stars na vajetih Janka Sagaja iz Ljutomera pred Ulfastom in Milanom Žanom ter Planetom Alojza Franka. Tudi 4. in 5. mesto sta odšla v roke domačinov – Guyane De L'Iton Roka Bregarja in Elise Gali iz Hleva Judež.

Kot sporoča Lana Zrinjanin, se je na koncu dneva na stezi 1.680 metrov pomerilo še deset kmečkih vpreg, ki so požele veliko zanimanje gledalcev. Slavila sta Zoro in Lali na vajetih Franca Laknarja s sovoznico Metko Kovačič.

V šentjernejskem klubu načrtujejo organizacijo še dveh tekmovalnih dni – naslednji bo 28. avgusta ob občinskem prazniku Jernejevem.

L. M., foto: Bojan Duh