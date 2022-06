Na Cikavi pri Novem mestu sprostili promet na mestni vpadnici

14.6.2022 | 13:30

Foto: MO Novo mesto

Novo mesto - Na Šentjernejski cesti na Cikavi na obrobju Novega mesta so odstranili semaforje in sprostili promet ter dela za opremljanje novomeške poslovno-industrijske cone Cikava do jeseni prestavili h komunalnemu podjetju na Podbevškovi ulici. Urejajo gospodarsko javno infrastrukturo, razširili bodo cestišče in pločnika ter prenovili javno razsvetljavo.

Na Šentjernejski cesti so sicer končali gradnjo nove meteorne kanalizacije, odprtega kanala in preostale podzemne infrastrukture, julija lani začeto naložbo v skupni vrednosti 3,2 milijona evrov pa nadaljujejo na Podbevškovi ulici. Na njej bodo prav tako prenovili meteorni kanal, so sporočili z novomeške občine.

Pri Komunali že delna zapora

Na križišču ob Komunali Novo mesto so že uredili delni prometni zapori z izmenično urejenim enosmernim prometom, v nadaljevanju naložbe pa bodo gradbena dela in prometno zaporo razširili na Gosjakovo ulico.

Promet na Podbevškovi so na križišču pri komunalnem podjetju preusmerili z obveznim zavijanjem in izmenično enosmerno s semaforji. Iz smeri Avtohiše Berus je pot možno nadaljevati samo proti podjetju Bobič Yacht Interior in obratno, iz smeri poštne poslovalnice na Cikavi pa je pot možna v smeri naselja Mala Cikava in obratno.

Gre sicer za prenovo in širitev najstarejše, leta 1995 zgrajene novomeške poslovno-industrijske cone Cikava. Po izvajalski pogodbi bosta prenova in opremljanje skupaj z davkom stali nekaj manj kot 2,93 milijona evrov. Evropskih sredstev bo nekaj več kot 1,75 milijona evrov, približno 600.000 evrov bo prispevala država.

Naložbo je odobrila vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Po njenih podatkih bo omenjena cona po prenovi obsegala 3,77 hektarja komunalno opremljenih stavbnih zemljišč, od tega skoraj tri hektarje povsem novo opremljenih.

Mestna občina Novo mesto bo z vzpostavitvijo primernih infrastrukturnih pogojev za poslovanje v poslovni coni omogočila razvoj malih in srednje velikih podjetij, so še zapisali v omenjeni vladni službi.

M. K.