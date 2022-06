Akrapovič kljub epidemiji posloval uspešno, načrtuje povečati proizvodnjo v Črnomlju

14.6.2022 | 14:30

Igor Akrapovič (Foto: arhiv; Primož Lavre)

Ivančna Gorica/Črnomelj - Za podjetje Akrapovič je bilo lansko leto uspešno. Ustvarili so 150 milijonov evrov prometa in 20,1 milijona evrov dobička ter so tako pri poslovanju že presegli raven iz časov pred epidemijo. Slednja sicer poleg vojne v Ukrajini še vedno precej vpliva na poslovanje. Vseeno v prihodnje v Črnomlju načrtujejo povečanje proizvodnje.

Kot so navedli v podjetju, je epidemija močno vplivala na poslovanje, njen vpliv pa je mogoče čutiti še danes. Najprej so morali z različnimi preventivnimi ukrepi zaščititi zdravje zaposlenih, kar je močno oteževalo organizacijo dela. Veliko energije so porabili za dnevno prilagajanje delovanja podjetja, predvsem zaradi odsotnosti zaposlenih zaradi bolezni in odrejenih karanten.

Še močneje je epidemija vplivala na naročila in dobave. "Upad naročil je bil na začetku izredno velik, saj je marsikatera tovarna motociklov in avtomobilov za nekaj časa prekinila obratovanje. Drugače je bilo v poprodajnem segmentu, kjer se je po začetnem zatišju povpraševanje izredno povečalo, saj so očitno kupci zaradi epidemije svojim hobijem namenili več časa in sredstev," pravijo. Kot ugotavljajo, je bil začetek epidemije v prodajnem delu zelo težak, nato pa je sledil nenaden skok povpraševanja, ki so mu težko sledili.

Vojna v Ukrajini

Trenutna vojna v Ukrajini je, kot pojasnjujejo, težave v dobavnih verigah in pri transportu, ki so se začele že v času epidemije, še poslabšala. Velik vpliv ima predvsem na cene surovin, energentov in stroške transporta, zaradi česar so bili tudi sami prisiljeni dvigniti cene. "Pri nekaterih izdelkih je bil dvig minimalen, pri nekaterih pa bolj opazen, kar je odvisno od segmenta, kompleksnosti izdelka in drugih dejavnikov," navajajo.

Zaposlovali bodo

V tem in naslednjem letu so obeti za poslovanje kljub temu pozitivni. V Črnomlju načrtujejo povečanje proizvodnje z razširitvijo proizvodne hale. Povečati želijo zmogljivosti in število zaposlenih, da bi tako zadostili velikemu povpraševanju na trgu. Koliko dodatnih ljudi bodo zaposlili, še ne morejo napovedati, saj je število odvisno od potreb in drugih dejavnikov. V tem trenutku pa je že objavljenih več razpisov za različna delovna mesta, pravijo.

V podjetju, ki svoje izpušne sisteme za motocikle in avtomobile prodaja v več kot 80 državah, sicer trenutno zaposlujejo 1616 ljudi, od tega 1163 v poslovni enoti v Črnomlju, 349 v Ivančni Gorici, kjer je tudi sedež podjetja, 60 v Grosupljem in 44 v Novem mestu.

STA; M. K.