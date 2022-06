20 let ŠD Bučka - radi se zberejo na igrišču, igrajo, se družijo...

14.6.2022 | 18:30

Boris Ilaš s častnima članoma ŠD Bučka: Alojzom Hočevarjem in Ivanom Košakom.

Na Bučki so ena velika športna družina.

Nogomet je na Bučku še kako priljubljen šport.

Bučka - Pred dvajsetimi leti je 38 krajanov Bučke in Škocjana podprlo ustanovitev Športnega društva Bučka, a že prejšnje generacije so se z veseljem podile za žogo in pred krog 50. leti ustanovile prvo nogometno ekipo.

Tokratno praznovanje jubileja je potekalo na igrišču Dule - Štrit, ki ga imajo že dve desetletji. Začetnemu nogometnemu sta sledila ureditev košarkarskega in odbojkarskega igrišča ter pripadajoči objekt. Z naraščanjem podmladka so uredili še igrala za najmlajše. Na Bučki se zavedajo, da je treba otroke vzgajati v športnem duhu od malih nog. Igrišče je prostor za redno rekreacijo, tu se srečujejo mladi v prostem asu, tu potekajo tudi zasebni dogodki. V okviru društva poteka tudi rekreacija odbojka na mivki in v dvorani.

V ŠD pa se po besedah predsednika Borisa Ilaša trudijo privabiti tudi ostale športne navdušence in v dvajsetih letih so »pod streho« spravili veliko Bučenskih tekov, nogometnih turnirjev, ligaških nogometnih tekmovanj, odbojkarskih tekem, orientacijskih trekingov in paintballov. Organizirali so tudi kolesarska izleta v Belo krajino in na Gorenjsko.

Ob jubileju so se spomnili mnogih, ki so tako ali drugače prispevali k razvoju in delovanju društva. Vsak je delal prostovoljno, brez pričakovanj in zaslug, vsem so hvaležni. Upravni odbor pa je odločil, da dvema članoma podelijo naziv častni član. Prejela sta ju Alojz Hočevar in Ivan Košak.

Alojz Hočevar in Ivan Košak častna člana

Oba sta zelo zaslužna za razvoj in napredek društva.

Alojz Hočevar je bil tisti, ki je spodbudil iskanje primerne lokacije za igrišče, kar je na koncu privedlo do dogovora z Janezom Košakom za najem parcele. Prebivalci Bučke dobro poznajo zagon in neutrudno delo Alojza Hočevarja za izboljšanje našega kraja oz. občine nasploh. »Je neizprosen pogajalec in kot tak je znal pridobiti posluh občine Škocjan, da je prepoznala dodano vrednost investicije. Seveda je bilo potrebnega tudi ogromno prostovoljnega dela in g. Hočevar je bil eden izmed motorjev delovnih akcij, iskanja sponzorskih sredstev in znal je aktivnosti voditi naprej, tudi ko se je zdelo, da so se ustavile. Skupaj z drugimi veterani je tudi več let aktivno sodeloval pri formiranju članske ekipe, ki je kmalu po ustanovitvi pričela zastopati Bučko v rekreativni nogometni ligi. Za energijo, trud in čas, ki ga je namenil za formiranje Športnega društva Bučka, izgradnjo športnih igrišč ter razumevajoč odnos do vseh, se po sklepu upravnega odbora Alojzu Hočevarju podeli naziv častni član Športnega društva Bučka,« so dejali v obrazložitvi.

Čeprav Ivan Košak rad igra tudi košarko, je v duši nogometaš. Razumevajoče se je odzval na potrebo po lokaciji za nogometno igrišče in velikodušno odstopil v najem parcelo v neposredni bližini njegove rojstne hiše. »Seveda je bil tudi eden ključnih oseb, ki so prispevale, da so se športne površine hitro spremenile iz močvirnatega travnika v zelenico. Tudi če ni bilo nikogar drugega, je na igrišču postoril kaj sam, svoje vrstnike in mlajše je spodbujal k delu in z veseljem tudi igral nogomet na novem igrišču. Mlajši člani so lahko samo občudovali njegov zagon in neizčrpno energijo, tako na igriščih kot ob njih. Za pomemben prispevek k formiranju Športnega društva Bučka in izgradnji športnih igrišč, za športni duh in neizmerno podporo, se po sklepu UO Ivanu Košaku podeli naziv častni član Športnega društva Bučka,« piše v obrazložitvi. Priznanja mu je podelil predsednik društva Boris Ilaš.

Zbrane na praznovanju na igrišču sta pozdravila tudi škocjanski župan Jože Kapler in predsednik KS Bučka Tomaž Marjetič. Poudarila sta pomen društvo za njihovo lokalno skupnost. Sledile so športne igre, zabava, druženje ...

L. Markelj, foto: ŠD Bučka