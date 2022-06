Pobrali krompir - pa ne lastniki

14.6.2022 | 14:05

Policisti so tudi po njivah, seveda, ampak preveč jih je (njiv in 'kmetovalcev' na črno), njih pa premalo ... (Foto: arhiv; PU NM)

Policisti so v minulih 24. urah na št. 113 sprejeli 208 klicev, od tega je bilo 56 dogodkov takšnih, ki so zahtevali policijsko posredovanje. Lastniki njive v Dobruški vasi so denimo prijavili, da so jim neznanci v zadnjih dveh tednih izkopali in pobrali okoli trideset kilogramov krompirja.

Baker (zaenkrat) ostal

Na Novem trgu v Novem mestu so včeraj dopoldne prijavili, da sta jim prejšnjo noč neznanca (šlo je za moškega in žensko) nekaj pred polnočjo poskušala iz objekta odtrgati bakrene obrobe. Naredila sta za tisoč evrov škode na fasadi in bakreni obrobi objekta (ki pa je nista mogla odnesti).

Akumulatorji, drva in gorivo

Na Kuzarjevem Kalu so novomeški policisti obravnavali tatvino treh akumulatorjev iz delovnih strojev in doberih kubikov bukovih drv. Lastnike so oškodovali za okoli sedemsto evrov.

V kamnolomu Gunte pa so krški policisti opravili ogled tatvine goriva iz delovnih strojev – po prvih ugotovitvah so iztočili okoli šeststo litrov dizelskega goriva.

Kako 'onesposobiti' krmišče ...

Prav posebne vrste strokovnjak pa je bil na obisku krmišča lovske družine Mirna Peč med naseljem Jordankal in Vrhpeč. S tekočino za odvračanje divjadi je polil krmišče in ga tako naredil za neuporabnega. Škode je za okoli tristo evrov.

Migranti

Brežiški policisti, ki nadzirajo državno mejo, so med naseljem Loče in Mihalovec prijeli dva državljana Irana, ki sta državno mejo prestopila na nezakonit način.

M. K.