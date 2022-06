Klevevž vse bolj privlačna turistična točka – soseda odlično sodelujeta

15.6.2022 | 14:20

Sin Žiga z dekletom Mojco, žena Jožica, Andraž Rumpret, hči Anja in sin Nejc. V slogi je moč, dobro vedo.

Sledi obnova stavb klevevškega posestva.

Župan Hribar v pogovoru z vodjo novomeške enote Zavoda RS za kulturno dediščino Mitjo Simičem ter arheologinjo Pavlo Peterle Udovič, ki je na Klevevžu odkrila grajsko pot.

Za čudovito vzdušje v grajskem okolju sta s srednjeveško glasbo poskrbeli Bojana Čibej in Mirjam Šolar iz Zavoda Svitar.

Obiskovalci na prireditvi.

Grič pri Klevevžu - Včeraj popoldne so v Grajskem vrtu na posestvu Klevevž predstavili projekt Doživetje dediščine Klevevža, katerega nosilec je podjetje Karlovček d.o.o. kot lastnik klevevške posesti in nekdanjega gradu, ter partnerji: Občina Šmarješke Toplice, Zavod za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice, Turistično društvo Šmarješke Toplice.

Projekt sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Podjetje Karlovček d.o.o. je namreč s partnerji uspešno kandidiral na 7. javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev na območju LAS Dolenjska in Bela krajina v programskem obdobju 2014–2020. Sredstva za sofinanciranje je dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Kot je bilo slišati, bodo v okviru projekta, ki se je začel avgusta lani in se zdaj zaključuje, uredili skupne površine za dvig kakovosti življenja na podeželju, za zaščito naravne in kulturne dediščine ter za turistično predstavitev zgodovinske vloge območja nekdanjega gradu Klevevž, ki je bila dolgo časa prezrta.

Izdelali bodo lastno blagovno znamko in novo tematsko turistično ponudbo, ki bo zajemala grajsko pot, premični pogostitveni objekt z lokalnimi izdelki in nove programe za obiskovalce (izobraževalne delavnice, otroški lov na Klevevški zaklad, skupinska rekreacija za starejše, meditacija v grajskem parku).

S to naložbo se omogočajo aktivnosti, ki omogočajo pomembno povezovanje naravnih in kulturnih danosti z območja gospodarstva in lokalne skupnosti, na drugi strani pa se odpirajo tudi nova delovna mesta, ki so še pomemba za razvoja podeželja. Nastaja dragocena vez med kmetijstvom in turizmom. Projekt ima tudi trajnostno komponento, saj bodo vse dejavnosti omogočile boljši nadzor in zaščito ogrožene naravne dediščine pri Klevevški Toplici v soteski Radulje, kot najbolj znani naravni toplici na Dolenjskem.

Šmarješki župan Marjan Hribar in Andraž Rumpret s Kmetije Karlovček sta s penino nazdravila nadajnjemu dobremu sodelovanju.

Da gre pri tem za ključno sodelovanje javnega in zasebnega partnerstva, sta potrdila tako Andraž Rumpret v imenu Kmetije Karlovček kot župan Občine Šmarješke Toplice Marjan Hribar.

Slednji je sodelovanje z lastnikom posesti oz. občinskim sosedom označil za odlično. V tem mandatu je bilo v Klevevžu, kjer prvi mož šmarješke občine vidi velike možnosti za razvoj turizma, že veliko narejenega »in Klevevž je že danes mnogo lepši kot pred časom.«

Premični pogostitveni objekt je za enkrat odprt za vikend. Tu postrežejo z marsičem, od sokov do vin Kmetije Karlovček.

»Sodelovanje z Občino Šmarješke Toplice je res odlično in mislim, da je to edina prava pot tudi za naprej,«je povedal Rumpret in se za podporo zahvalil vsem, tudi Zavodu za varstvo kulturne dediščine, enoti Novo mesto, kot svoji družini in ostalim. Vesel je, da njihov mladi rok, sinova Nejc in Žiga, v Klevevžu vidita prihodnost in možnosti.

Za prijetno vzdušje na dogodku sta s srednjeveško glasbo poskrbeli Bojana Čibej in Mirjam Šolar iz Zavoda Svitar.

Več o urejanju nekdanje klevevške grajske posestri in o razvoju Klevevža v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj

