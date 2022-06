Gasilci do onemoglega

15.6.2022 | 07:00

Sinoči ob 19.46 so na Kajuhovi ulici v Črnomlju gasilci PGD Črnomelj s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja, v katerem je bila onemogla oseba.

Ob 19.14 so na Cesti krških žrtev v Krškem, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vrata v večstanovanjskem objektu.

Voda spet pitna

Komunala Trebnje obvešča uporabnike pitne vode na javnem vodovodnem sistemu Mokronog, da pitne vode pred uporabo ni več potrebno prekuhavati.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 7.30 do 10.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLE PRI JUGORJU;

- od 10.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGE ME;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODREBER.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROŽNI VRH na izvodu VITA in NASELJE MLAKAR-OPARA;

- od 9.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STUDENEC.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Mirna šola, nizkonapetostno omrežje – Mercator predvidoma med 9.00 in 12.00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena oziroma motena dobava električne energije na nadzorništvu Krško mesto - Področje Krško mesto na območju TP Spodnji stari grad - nizkonapetostno omrežje Grad proti Brežicam predvidoma med 11. in 12.30 uro, na območju TP Spodnji stari grad - nizkonapetostno omrežje NNKB Libna desno predvidoma med 8. in 11. uro, na območju TP Pesje - nizkonapetostno omrežje Pesje, levo Mlekarna predvidoma med 12.30 in 15. uro; na nadzorništvu Brežice - Področje Brežic z okolico na območju TP Pišece Orehovec predvidoma med 11. in 13. uro; na nadzorništvu Sevnica - Področje Sevnice z okolico na območju TP Stagnca predvidoma med 7.30 in 14.30 uro, na območju TP Rožno vas, Rožno vas – Srbotno in Rožno predvidoma med 7.30 in 9.30 uro, na območju TP Lisca Spodnje Brezovo - nizkonapetostno omrežje smer Očko predvidoma med 8. in 14. uro.

