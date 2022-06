Po dveh letih premora zaradi epidemije letos v Sodražici spet Psoglavski dnevi

15.6.2022 | 10:15

Maskota sodraške občine - Psoglavec (Foto: arhiv DL)

Sodražica - Po dveh letih premora, ki ga je narekovala epidemija koronavirusa, bodo v Sodražici prihodnji konec tedna znova pripravili Psoglavske dneve. Osrednje dogajanje bo po besedah župana Blaža Milavca v nedeljo, 26. junija, ko bo potekal t. i. tržni dan, namenjen predstavitvi obrti, predvsem izdelovanju suhe robe. Za zabavo bodo poskrbele znane skupine.

Psoglavske dneve so v Sodražici začeli prirejati leta 2005, predvsem v želji obuditi tedenske sejme, ki so jih v Sodražici prirejali od konca srednjega veka do druge svetovne vojne, delno tudi še pozneje. "S Psoglavskimi dnevi jih skušamo obuditi vaj enkrat letno," pravi župan občine Sodražica Milavec.

Osrednji poudarek prireditve je na rokodelstvu, izdelovanju suhe robe in njeni prodaji. Sodražica je namreč zibelka izdelovanja suhe robe. Se pa na prireditvi predstavijo tudi drugi rokodelci in obrtniki, zato je ponudba vedno pestra in zanimiva, pravi župan.

Tridnevno prireditev zaznamuje tudi veliko zabave, petja, plesa in športa. Prvi dan, v petek, 24. junija, bo tako potekala Psoglavska noč, ko bodo za zabavo poskrbele skupine Big Foot Mama, Zakon, Band K-Rock in Duble Truble s poslovilnim koncertom.

Sobota bo posvečena športu, kjer se bo veliko dogajalo predvsem na nogometnem igrišču, v večernih urah pa bodo za zabavo na osrednjem trgu poskrbeli Tamburaški orkester Sodražica in člani dramske skupine Mladinskega kluba Sodražica.

Osrednji del Psoglavskih dni bo tradicionalni Tržni dan, ki bo potekal nedeljo. Poleg prikaza starih obrti bo postregel z bogatim kulturno-zabavnim programom domačih in gostujočih skupin, otroškimi delavnicami, razstavami ter kulinaričnimi dobrotami. Dopoldanski del programa bodo popestrili Kranjci, v popoldanskem delu pa bo sledila zabava z Ansamblom Roka Žlindre.

Pred epidemijo je po besedah Milavca prireditev vsako leto obiskalo od tri do pet tisoč obiskovalcev, kakšno leto tudi več. Vsaj toliko jih pričakujejo tudi letos, posebej glede na to, da prireditve dve leti ni bilo.

In od kje ime prireditve Psoglavski dnevi? Po besedah župana ime izvira iz daljne zgodovine oz. tamkajšnjih lokalnih običajev. "Sodražanom so ljudje iz sosednjih krajev nadeli ime Psoglavci, pri čemer gre lahko za zmerljivko ali pa za šalo. Tako ime prireditve ponazarja, da gre za tukajšnjo pristno lokalno prireditev," je povedal župan. Ta je sicer prireditev skupaj s še drugimi soorganizatorji predstavil tudi na včerajšnji novinarski konferenci.

STA; M. K.