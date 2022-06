FOTO: 90 let KUD Artiče - kultura še vedno cveti

15.6.2022 | 11:00

Brežiška podžupanja Mila Levec in predsednica društva Jana Kovačič

Artiče - Kulturno umetniško društvo Oton Župančič Artiče je svoj visok jubilej obeležilo že lani jeseni, ko so pri Prosvetnem domu postavili pomnik Radu Dernaču in artiški kulturi. Zdaj so svoj visok jubilej počastili še s posebno prireditvijo, ki so jo naslovili »90 let glasbe, plesa, besede in povezanosti«. Na njej so se prestavili pevci in fokloristi, foto sekcija pa z razstavo. Ob jubileju so prejeli plaketo Občine Brežice ter brežiške izpostave sklada za kulturne dejavnosti in Zveze kulturnih društev Brežice.



Začetki Kulturno umetniškega društva (KUD) Artiče segajo v leto 1931, ko je bilo na pobudo takratnega učitelja in ravnatelja tamkajšnje osnovne šole Rada Dernača ustanovljeno društvo Sokol s telovadno in dramsko sekcijo. Iz slednje se je razvilo kulturno društvo, ki je skozi čas nosilo različna imena, po 2. svetovni vojni pa so ga poimenovali po slovenskem pesniku Otonu Župančiču in ga ima še danes.

Največji razcvet je kultura doživela v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, delovalo je več različnih sekcij, ki danes ne delujejo več – knjižničarska, moški pevski zbor, bobnarji, flavtisti, foto-kino sekcija, lutkarji, dekliški nonet, ženski pevski zbor, Ljudski godci Trebeški drotarji. Zdaj je v KUD-u aktivnih sedem sekcij – tamburaški orkester, ki ga vodi Klara Simičič, folklorna skupina, ki jo vodi Gregor Tuljak, dve šolski folklorni skupini, ki ju vodita Vesna Bogovič in Janja Omerzu, pomlajen mešani pevski zbor, ki ga vodi Simona Rožman Strnad, ljudski pevci Fantje artiški, ki jih vodi 90-letni Slavko Rožman, literarna sekcija, ki jo vodi Danica Avšič in foto sekcija, ki jo vodi Matej Kramžer. Vse so zelo uspešne, sodelujejo na različnih prireditvah v kraju, občini in širše, udeležujejo se tekmovanj, kjer posegajo po najvišjih lovorikah, tako v Sloveniji kot v tujini.

Prireditev je bila množično obiskana.

»Tradicija, ki traja in vztraja že 90 let, ni samoumevna. Za njo stojite ljudje. Tisti, ki leta in leta povezujete, ustvarjate, vztrajate, preizkušate meje mogočega, skrbite za novitete in vam je mar. Tisti, ki svojega časa in dela podarjenega amaterski kulturi ne štejete. Štejete zadovoljne obraze, ko zapuščajo dvorano, stiske rok, iskrene pohvale in čestitke ob izpeljanem ter nazadnje skupno zadovoljstvo tako mentorjev, nastopajočih in hvaležne publike. Štejejo tudi številna iskrena prijateljstva stkana v vseh teh letih,« je v svečanem nagovoru poudarila predsednica društva Jana Kovačič.

Ob tej priložnosti so se zahvalili vsem nekdanjim članom in vodjem posameznih sekcij KUD-a, ki so ustvarjali artiško kulturo; Mimici in Mihi Haler, ki je bil dolgoletni vodja mešanega pevskega zbora, Zdenki in Zdravku Dušič, dolgoletnemu vodji folklore, ter Elizabeti in Dragutinu Križanić, dolgoletnemu vodji tamburaškega orkestra. Zahvalili so se tudi vsem sedanjim mentorjem posameznih sekcij, ki nadaljujejo in nadgrajujejo delo in kulturno poslanstvo v Artičah. Posebej so se zahvalili dolgoletni predsednici društva Idi Ostrelič.

Ob jubileju jim je čestitala podžupanja Mila Levec in jim izročila plaketo Občine Brežice. Priznanje za dolgoletno vztrajno in uspešno delo v kulturi sta jim izročili še vodja brežiškega Javnega sklada za kulturne dejavnosti Simona Rožman Strnad in podpredsednica Zveze kulturnih društev Brežice Lučka Černelič. Prireditev je povezovala Anja Urek.

J. K.

Foto: J. K. in M. K.

