FOTO: Odprli prenovljeno dvorano Doma kulture Šentvid pri Stični

15.6.2022 | 13:10

Fotografije: Občina Ivančna Gorica; G. S.

Šentvid pri Stični - Na predvečer praznika farnega zavetnika sv. Vida in krajevnega praznika Šentvida pri Stični sta predsednik KS Šentvid pri Stični Silvo Praznik in župan Občine Ivančna Gorica Dušan STrnad s simboličnim odkritjem spominske table na pročelju kulturnega doma v uporabo predala prenovljeno kulturno dvorano.



Dom so prenavljali med letoma 2019 in 2021 s kompletno energetsko sanacijo zunanjosti in notranjosti dvorane, ki danes, kot sporočajo z ivanške občine, ustreza vsem sodobnim standardom. Prenova notranjosti je zajemala obnovo vseh prostorov, od dvorane, balkona, odra, do prostorov v zaodrju, namestitev akustičnih oblog in potrebne avdio vizualne opreme za profesionalno izvajanje kulturnih in umetniških programov.

Župan je zbranim na odprtju povedal, da je prepričan, da bodo Šentvidčani znali lepo skrbeti za nov sodobno prenovljen hram kulture, ga sposobni napolniti z dogodki in tako nadaljevati začeto delo naših prednikov iz leta 1926, ko je bil dom zgrajen. Prav Šentvid je po besedah župana ena od zibelk slovenske kulture, še posebej pa zborovskega petja z več kot 50-letno zgodovino.

Da je v teh dneh še posebej praznično v Šentvidu, je mnenja tudi Silvo Praznik. Povedal je, da so s praznovanjem kulturnega tedna začeli že v nedeljo z župnijskim žegnanjem, nadaljevali s prireditvijo ob krajevnem prazniku, vrhunec tedna pa bo 51. izvedba Tabora slovenskih pevskih zborov na športnem igrišču ob Osnovni šoli Ferda Vesela.

Na odru prenovljene dvorane so krajevni praznik obogatila domača kulturna društva; Vokalna skupina Šentviški slavčki, Moški in Ženski pevski zbor Vidovo ter otroška, mladinska in odrasla Folklorna skupina Vidovo. Oder so krasila tudi likovna dela Društva likovnikov Ferda Vesela, ki s svojimi prostori domuje v kulturnem domu.

Po zaključku prireditve je sledilo slovesno odkritje spominske table, zaključena obnovitvena dela pa je blagoslovil župnik Izidor Grošelj, ki je ob tem poudaril pomen srečevanja in povezovanja krajanov. Prav prostor, kjer se nahajajo kulturni dom, župnijski dom in cerkev, je osrednje stičišče krajanov.

M. K.

