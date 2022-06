Iz zamrzovalne skrinje ukradli 40 kg mesa; ukradena korita z rožami iz Tomažje do Dobruške vasi

15.6.2022 | 15:15

Nekdo si je lepo postregel iz zamrzovalne skrinje v naselju Križ. (Foto: Pixabay)

Policisti PU Novo mesto so v minulih 24. urah na številko 113 sprejeli 209 klicev, od tega je bilo 55 dogodkov takšnih, ki so zahtevali posredovanje policije.

Tatvine

V Preski pri Dobrniču so včeraj dopoldne izpod kozolca odpeljali Tomosov moped APN6, vijolične barve, s športnim izpuhom, vreden okoli petsto evrov. Moped ima na rezervoarju za gorivo tri prečne črte.

V Križu so trebanjski policisti opravili ogled tatvine – po prvih ugotovitvah je storilec s ključem, ki je bil na vidnem mestu pod nadstreškom, odklenil vrata gospodarskega poslopja in iz zamrzovalne skrinje pobral okoli štirideset kilogramov različnega mesa ter dvajset litrov bencina in dvajset litrov dizelskega goriva v dveh kovinskih posodah. Škode naj bi bilo okoli tristo evrov. Tatvina naj bi se sicer zgodila v zadnjih nekaj dneh.

Dopoldne so policisti v Dobruški vasi zasegli pet korit rož, ki so bile ukradene v noči na sredo. Ugotovili so, da gre za rože, ki so bile ukradene v Tomažji vasi in so jih vrnili lastnikom.

Promet - v glavnem brez vozniške, zato pa z alkoholom

Policisti so obravnavali enajst prometnih nesreč z materialno škodo in eno z lažjimi poškodbami, ki se je zgodila že pred dnevi.

Policisti iz Dolenjskih Toplic so dopoldne zasegli neregistriran moped znamke Tomos APN6. Vozil ga je 17-letnik brez ustreznega vozniškega dovoljenja.

Pijanemu 50-letnemu vozniku osebnega avtomobila so krški policisti zasegli avto nekaj pred osmo uro zvečer. V postopku so namreč ugotovili, da vozi brez veljavnega vozniškega dovoljenja, preizkus alkoholiziranosti pa je pokazal 1,05 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

Brežiški policisti so v sredinih zgodnjih jutranjih urah v Spodnji Pohanci zasegli kombinirano vozilo, ker so v postopku ugotovili, da ga 31-letni voznik vozi brez vozniškega dovoljenja.

M. K.