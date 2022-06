Janez Povh novi direktor javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo

15.6.2022 | 17:15

Janez Povh (Foto: arhiv DL)

Novo mesto/Ljubljana - Upravni odbor javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo je na redni seji minuli teden za prvega direktorja zavoda soglasno imenoval Janeza Povha, ki je že do sedaj vodil Center razvoja, raziskav in inovacij na Razvojnem centru Novo mesto. Mandat direktorja bo nastopil s 1. septembrom, so danes sporočili iz razvojnega centra.

Upravni odbor Rudolfovega je na seji obravnaval poročilo o prijavljenih kandidatih na razpis za direktorja, ki je bil objavljen od 10. maja do 6. junija. Prijavila sta se dva kandidata, med katerima ni bilo dosedanjega vršilca dolžnosti Boruta Rončevića. Po pregledu vlog in predstavitvi je upravni odbor za novega direktorja zavoda soglasno imenoval Povha.

Povh je doktor znanosti s področja matematike. Na svoji poklicni poti je bil med drugim prvi dekan Fakultete za informacijske študije v Novem mestu, pozneje pa se je zaposlil na ljubljanski fakulteti za strojništvo, kjer dela še danes. Ukvarja se s pripravami ter izvajanjem evropskih in nacionalnih projektov s področja matematike, velepodatkov in superračunalništva ter predavanji na temo matematične optimizacije. Poleg tega se ukvarja z mentorstvom, je pa tudi zelo dober poznavalec raziskovalnega okolja, so zapisali v sporočilu za javnost.

V predstavitvi vizije razvoja novega raziskovalnega zavoda je po navedbah centra izpostavil dokončanje aktivnosti pri vzpostavljanju delovanja zavoda, kadrovsko popolnitev ter zagotovitev bazičnih materialnih pogojev in raziskovalne opreme.

Poudaril je, da je v ustanovnem elaboratu predvideno, da Rudolfovo prevzame LABTOP, ki je že demonstracijski center za Industrijo 4.0 in trenutno deluje pod okriljem novomeškega razvojnega centra.

Poleg tega bo Rudolfovo kot ustanova tudi demonstracijski center za digitalizacijo, krožno gospodarstvo in prenos intelektualne lastnine.

Med pomembnejšimi nalogami je poudaril še umestitev delovanja zavoda v mednarodne povezave. Ena od temeljnih vrednot Rudolfovega mora biti po njegovem mnenju sodelovanje, in sicer med zaposlenimi znotraj inštituta in z zunanjim okoljem, z drugimi inštituti, univerzami in samostojnimi visokošolskimi zavodi, z vsemi ostalimi šolami, gospodarstvom ter z ostalim okoljem.

"Prek tega bo Rudolfovo vračalo znanje v okolje, spodbujalo talente za odločanje za tehniško izobrazbo in pridobivalo nove projekte ter nove zaposlene. Rudolfovo mora biti tudi ključni generator razvoja Znanstveno tehnološkega parka Dolenjske," so še zapisali.

M. K.