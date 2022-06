Na strehi zdravstvenega doma sončna elektrarna

16.6.2022 | 08:20

ZD Radeče (Foto: FB profil zavoda)

Radeče - Podjetje Sonce energija je na strehi Zdravstvenega doma Radeče postavilo sočno elektrarno, ki bo proizvedla okoli 120 megavatnih ur električne energije letno in tako pokrila potrebe radeškega mestnega jedra po električni energiji. V petek se je na to elektrarno že priklopilo 15 odjemalcev električne energije, ki živijo v okoliških objektih.

Odjemalci, ki so priključeni v centru mesta na isto transformatorsko postajo kot sončna elektrarna, so se lahko skladno z zakonodajo vključili v samooskrbno OVE skupnost (SOVES) SONCE Radeče center, s čimer so postali samooskrbni, so sporočili iz družbe Sonce energija.

Zdravstveni dom Radeče se sicer zaradi presežene moči električnega priključka ni mogel priklopiti v samooskrbno Soves skupnost. Kljub temu pa bo lahko koristil približno 60 megatnih ur presežka električne energije iz Sovesa posredno s pomočjo cenejše dobave tople sanitarne vode in pomoči pri ogrevanju objekta, ki jo bo Sonce energija dobavilo s pomočjo toplotne črpalke, prav tako priključene v Soves.

Porabniki elektrike v okviru Sovesa letos ne bodo čutili povišanja cen elektrike, do katerega prihaja zaradi izrednega povečanja cen energentov na globalnem trgu. Njihov račun bo v povprečju celo nižji, kot je bil pred podražitvami, so poudarili v družbi Sonce energija.

Kot je povedal vodja razvoja in inovacij v podjetju Gregor Novak, bo lahko vsak član Sovesa v primeru ustvarjenih presežkov proizvodnje koristil možnosti SunContract platforme in prosto razpolagal z njimi, jih prenašal na druga merilna mesta ali v naslednje koledarsko leto. Vse to naj bi bilo mogoče izvesti z nekaj kliki na SunContract platformi, in sicer na območju Občine Radeče ali kjerkoli po Sloveniji.

Radeški župan Tomaž Režun je zadovoljen, da projekt ne samo, da dobro zgleda, temveč je tudi dobro zaživel. Hkrati po njegovem mnenju pomeni odličen doprinos k radeški lokalni skupnosti.

Občani in ustanove, vključeni v Soves, so torej energetsko samooskrbni in so 100-odstotno prešli na obnovljive vire, pri čemer pa bodo za elektriko plačevali manj, kot če ne bi bili v skupnosti. Na ta način skupaj z Občino Radeče doprinašajo k čistejšemu okolju in zdravju.

Avgusta lani pa je vas Zavrate pri Radečah z uradno priključitvijo dveh sončnih elektrarn s skupno močjo 50 kilovatov, ki jih je postavilo podjetje Sonce energija, skladno z novim zakonom o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije postala prva 100-odstotno energetsko samooskrbna vas v Sloveniji. Zavrate naj bi tako pridelale trikrat več elektrike, kot jo bodo porabile.

Podjetje Sonce energija se ukvarja s postavitvijo različnih vrst sončnih elektrarn, prodajo električne energije preko energetske tržnice in drugih trajnostnih produktov, kot so toplotne črpalke in električne polnilnice.

STA; M. K.