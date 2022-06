FOTO: Dolenje Kronovo je postalo lepo urejena vas. Kmalu še čolnarna?

16.6.2022 | 08:30

Naložbo sta predala namenu krajan Franc Požun in župan Marjan Hribar. Igrala je Godba na pihala Šmarješke Toplice.

Na zdravje novim pridobitvam! Na sliki poleg župana in Požuna še podžupan, podizvajalec del, nadzornik, svetnik, krajana ...

Domačini se veselijo pomebnih pridobitev, vas je urejena.

Blagoslov belocerkovškega župnika g. Jožeta Nemaniča.

Godba na pihala Šmarješke Toplice

Dobrot ni manjkalo.

Dolenje Kronovo - Župan občine Šmarješke Toplice Marjan Hribar in eden najstarejših krajanov Dolenjega Kronovega Franc Požun sta ob občinskem prazniku odvezala mašno traku in tako slavnostno predala namenu pomembno in uspešno zaključeno naložbo za vas – novo kanalizacijo oz. celotno prenovo vasi. Je tudi največja zaključena naložba v tem letu v občini.

Zgradili so jo v okviru projekta Kanalizacijski sistem Družina vas – Dolenje Kronovo z navezavo na obstoječo čistilno napravo. Skladno z gradbenim dovoljenjem so naredili zlačni vod do obstoječe čistilne naprave, kar omogoča nove priključke iz naselij Dolenje Kronovo, Spodnja Družinska vas in tudi novo nastajajoče gospodarske cone TSGC Dolenje Kronovo.

V delu naselja so obnovili tudi leta 1975 grajen vodovod, kar je pomembno za zagotavljanje sanitarne in požarne vode. Uredili so še meteorno kanalizacijo, ki je bila sicer v glavnem že zgrajena, ponekod so jo dogradili. Postavili so nekaj dodatnih luči javne razsvetljave, ob koncu pa so celotno cesto skozi vas na novo asfaltirali.

Dela, ki sta jih izvedla izbrani izvajalec del, krški Kostak, ter podizvajalec, domačin Marjan Novak s.p., so se pričela maja lani, zaključili so jih februarja letos. Prav slednjemu se je župan Hribar še posebej zahvalil, saj naložba ni bila enostavna, veliko je bilo usklajevanj.

Polovico nepovratnih sredstev

Pogodbena vrednost projekta znaša 660 tisoč evrov, slabo polovico na občini pričakujejo z okoljskega ministrstva, iz sklada za odpornost in okrevanje, je povedal župan Marjan Hribar in poudaril, da gre za res pomembno pridobitev za kraj in da se na občini trudijo za uravnotežen razvoj občine.

Za sodelovanje se je zahvalil občinskim svetnikom, zaposlenim na občinski upravi, izvajalcem, itd., občanom pa za veliko strpnosti ob gradnji.

Zbranim krajanom in ostalim je župan povedal, da se nameravajo v prihodnosti lotiti še enega zanimivega projekta v tem koncu: ureditev največjega otoka v Sloveniji v smeri proti Otočcu, kjer načrtujejo čolnarno, kak gostinski objekt ter verjetno razvijati neke športe na vodi. V preteklosti je bilo območje, ki je zaščitno, namenjen kot rezervno letališče za Cerklje na Dolenjskem, a to ni bilo potrebno.

Nove pridobitve v Dolenjem Kronovem je blagoslovil belocerkovški župnik g. Jože Nemanič.

K slovesnosti dogodka, ki ga je vodila Majda Kušer Ambrožič, je prispevala tudi Godba na pihala Šmarješke Toplice.

Krajani s članicami DPŽD Bela Cerkev so ob koncu postregli z domačimi dobrotami, seveda so pridobitvam nazdravili tudi z vinsko kapljico in penino, za kar so poskrbeli tamkajšnji vinogradniki.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija