Dva trčila, eden na bok in v jarek

16.6.2022 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv)

Včeraj ob 16.38 sta v naselju Spodnja Libna, občina Krško, trčili osebni vozili, od katerih je eno pristalo na boku v obcestnem jarku. Lažje poškodovana je bila ena oseba. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in opravili pregled vozil zaradi morebitnih izteklih motornih tekočin. Reševalci NMP Krško so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v UC Brežice. V času nesreče je bila cesta zaprta za ves promet.

Alarm v knjižnici

MInulo noč se je na Rozmanovi ulici v Novem mestu v prostorih knjižnice sprožil alarm za ogljikov monoksid. Gasilca GRC Novo mesto sta na kraju ugotovila povišano vrednost, zato sta prezračila in pregledala prostore ter ponastavila centralo. Do požara ni prišlo.

V Črnomlju nad zabojnike

Minulo noč ob 2.26 so v naselju Lokve, občina Črnomelj, goreli komunalni zabojniki za smeti. Požar, v katerem sta bila uničena dva zabojnika, so pogasili gasilci PGD Črnomelj.

Ob 4.33 je tudi v naselju Kanižarica gorel komunalni zabojnik. Prav tako so ga pogasili gasilci PGD Črnomelj.

Motena dobava vode

Uporabniki pitne vode iz Vinjega Vrha, Stojanskega Vrha in Gadove Peči so trenutno brez vode zaradi odkrivanja in popravila okvare na vodovodnem omrežju. Talo bo do 11.00 ure.

Do 16. ure bo motena dobava vode uporabnikom iz Vodnikove in Šolske ulice v Brežicah, uporabnikom na vodovodnem sistemu Senovo-Brestanica pa do 15. ure.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 9:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGA PRI SINJEM VRHU na izvodu ČRPALIŠČE;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRIBINCI, na izvodu desno;

- od 10:30 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLENJCI, na izvodu mlekarna.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVA GORA PRI DRAŠIČIH;

- od 10:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOVA REBER, TP MALINE;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OTOK.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. VRHPOLJE 1975;

- od 11:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. IVAN DOL;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TOLSTI VRH 2.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7:00 do 7:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJSKA GORA;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAGORICA PRI ŠEVNICI na izvodu LEVO.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Malo selo, nizkonapetostno omrežje – Smer zahod Bartolj.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško z okolico (nadzorništvo Krško okolica) na območju TP Stranje, Zgornja Blanca, Kališovec, Ložice in Marisove loze predvidoma med 8:00 in 13:30 uro, na območju TP Brezovica Gorjanci, nizkonapetostno omrežje – Brezovica med 8:00 in 13:00 uro, na območju TP Štrit dule med 8:00 in 11:00 uro, na območju TP Zaboršt in Zaboršt stara Bučka med 11:00 in 14:00 uro, na območju TP Komorivec, Selce, Krajna brda, Krajna brda 2, Poklek, Trnovec, Pusti vrh, Podvrh med 8:00 in 13:30 uro, na območju TP Volčje, Silovec, Sveti Janez, Sromlje, Sromlje vas, Okljukova gora in Curnovec med 8:30 in 10:30 uro, na območju TP Brežice stolpnica pa predvidoma med 11:00 in 13:00 uro.

M. K.