Odprta obnovljena cesta ob Mlinščici v Podbočju

16.6.2022 | 09:30

Foto: MO Krško

Podbočje - Župan Mestne občine Krško mag. Miran Stanko, predsednik Sveta KS Podbočje Janez Barbič in najstarejši krajan ulice so v tem tednu simbolično namenu predali rekonstruirano cesto ob potoku Mlinščica v Podbočju. Naložba bo omogočala predvsem večjo prometno varnost vseh udeležencev v prometu, so prepričani na krški občini.

Projekt, za katerega je Mestna občina Krško namenila okoli 411 000 evrov, je obsegal obnovo ceste v dolžini okoli 260 metrov, z minimalnimi odmiki na celotni trasi je bilo vozišče razširjeno na 4,5 metra, v enem delu tudi na pet metrov; gradnjo novega vodovoda na celotni trasi rekonstrukcije ceste, vključno z navezavami odcepov in hišnih priključkov, urejena je javna razsvetljava ter kabelska kanalizacija za širokopasovne povezave. Zgrajen je tudi manjši prepust čez potok Mlinščica in urejena struga potoka, so še sporočili iz MO Krško.

Na krajši slovesnosti, ki jo je povezovala Simona Stipič, so kulturni program prispevale članice vokalne skupine Mavrice ter najmlajši Neža, Jure, Pia, Brina, Kian in Urška.

M. K.

