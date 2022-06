V soboto 7. Praznik situl, festival železnodobnega življenja in kulinarike

16.6.2022 | 10:00

Foto: Boštjan Pucelj, Praznik situl 2021

Novo mesto - 18. junija 2022 se bo na dveh arheoloških najdiščih, na Marofu in Kapiteljski njivi, odvil že 7. Praznik situl, festival železnodobnega življenja in kulinarike, ki ga organizira Dolenjski muzej Novo mesto v sodelovanju z Mestno občino Novo mesto. Program se prične ob 16. uri na Marofu, z gledališko predstavo z železnodobno tematiko ter prikazom obredne zahvale na Kapiteljski njivi. Zaključek prireditve je v muzeju ob 21.30 s strokovnim vodstvom in ogledom situlskih spomenikov.

Praznik situl je posvečen situlskim izjemnim spomenikom, ki pričajo o življenju halštatskih prebivalcev Novega mesta, ki so bili enakovredni izjemnim civilizacijam celinske in sredozemne Evrope. Praznik situl tako predstavlja dogodek, prežet z dolenjsko kulturno in naravno dediščino, ki jo dopolnjuje nov, urbani pogled. Letošnji festival bo tradicionalno postregel s prikazom starodavnih obrti in izdelkov, ki je od preteklih let še nekoliko obogaten. V sodelovanju z rokodelci bodo predstavili lončarstvo, steklarstvo, krznarstvo, pletarstvo, obdelavo lesa, barvanje in polstenje volne, tkanje, kovaštvo, ulivanje brona in obdelavo jantarja.

V Dolenjskem muzeju Novo mesto so pripravili delavnice za otroke, kjer se bodo najmlajši lahko preizkusili v peki kruhkov, lokostrelstvu, izdelavi usnjenih zapestnic in miniaturnih situl, na voljo pa bosta tudi poslikava kože in boji z ročkami. Na sobotni dan bo na Marofu in Kapiteljski njivi na voljo tudi kulinarična delavnica za odrasle, kjer se bodo obiskovalci lahko preizkusili v peki rib v glinenem ovoju (za to dejavnost je obvezna prijava na naslov: recepcija@dolenjskimuzej.si).

Pestra bo tudi kulinarična ponudba za vse okuse, ki ponazarja jedi s sestavinami, ki so jih poznali v železnodobnem obdobju. Na voljo bodo divjačina, pečen prašiček, žitne in zelenjavne dobrote, ribe, naravni sokovi, pivo, med in pite. Lovska družina Padež bo poskrbela za mesne jedi, Gostišče Loka za ribo z ječmenom in koprivami ter burger s krško poljskim prašičem in zeljem, na voljo bo tudi njihov bezgov sirup, restavracija Fink&Situla pa bo postregla s čisto posebno potico, jedmi z visokim značajem, hišnim ledenim čajem in izbranim vinom. Pite bodo na voljo iz znamenitega novomeškega Pie Shopa, na voljo pa bodo tudi pivski izdelki pivovarne Kapušin.

Situlski spomeniki Novega mesta nedvomno sodijo v zakladnico svetovne kulturne dediščine in so nepogrešljiv prispevek Dolenjske pri oblikovanju skupnega evropskega kulturnega prostora. Direktorica Dolenjskega muzeja Novo mesto Jasna Dokl Osolnik izpostavlja, da bo letošnja osrednja tematika halštatska snubitev: »Predstavili bomo življenje na knežjem dvoru 2500 let nazaj, v posebno čast pa nam je, da bo tudi letos sodelovanje mednarodno – poleg večletnega sodelovanja s strokovnimi kolegi iz Hrvaške, nas bosta obiskala arheologa kolega iz Arheološkega muzeja Biskupin iz Poljske ter predstavila vlivanje brona in tkanje blaga. Arheolog iz Pasleka bo predstavil obdelavo jantarja, zanimiv prikaz bosta ponazorila tudi arheologa iz Poznana, ki se ukvarjata s taljenjem stekla in izdelavo steklenih jagod.«

Novo mesto je bilo sicer v starejši železni dobi (8.–4. st. p. n. št.) eno najpomembnejših srednejevropskih središč. Na dveh gomilnih grobiščih je bilo najdenih kar 9 bronastih, figuralno okrašenih kovinskih posod – situl, ki sodijo v vrh evropske prazgodovinske likovne umetnosti. Zato se Novo mesto imenuje tudi mesto situl.

Dolenjski muzej Novo mesto vas vabi, da se sprehodite po pomembnih železnodobnih najdiščih Novega mesta, ter začutite utrip življenja naših prednikov. Zagotovo boste doživeli veliko zanimivega.

V primeru dežja prireditev odpade.

