Začetek energetske sanacije Doma XIV. divizije na Senovem

16.6.2022 | 11:10

Foto: MO Krško

Današnji podpis

Krško/Senovo - Župan Mestne občine Krško mag. Miran Stanko in predsednik uprave družbe Kostak Miljenko Muha sta danes podpisala pogodbo za energetsko sanacijo Doma XIV. divizije Senovo v višini dva milijona evrov, so sporočili iz Mestne občine Krško, ki bo od omenjenega zneska prejela sofinancerski delež iz Evropskega kohezijskega sklada oz. ministrstva za infrastrukturo v višini nekaj več kot 580 000 evrov.

Dela, ki se bodo začela to poletje in se zaključila sredi leta 2023, bodo obsegala obnovo fasade, ureditev drenaže vkopanega dela objekta, zamenjavo stavbnega pohištva in zamenjavo kritine, ureditev elektroinstalacij ter celovito prenovo obstoječe podpostaje doma. V sklopu energetske sanacije bodo v vseh prostorih zamenjali radiatorje, ki bodo opremljeni s termostatskimi ventili in termostatskimi glavami, urejeno bo rekuperativno prezračevanje v kulturni dvorani, športni dvorani ter v prostorih zaodrja. Cilj je boljša energetska učinkovitost stavbe v času ogrevanja ter hlajenja stavbe, še sporočajo iz Krškega.

M. K.