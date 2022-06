Dražje komunalne storitve, višji tudi komunalni prispevek

16.6.2022 | 14:20

Zadnja seja mirnskih svetnikov (Foto: L. Uhan, Občina Mirna)

Mirna - Občinski svet Občine Mirna je na svoji zadnji seji kot osrednjo točko obravnaval spremenjen način obračuna komunalnega prispevka in nove cene ravnanja z odpadki, oskrbe s pitno vodo in odvajanja odpadne vode.

Nov sprejeti Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Mirna bo zamenjal leta 2017 sprejeti odlok o obračunu komunalnega prispevka.

»Novi odlok predvideva, da se komunalni prispevek poviša za dobrih 10 odstotkov, in sicer za enostanovanjski objekt, ki ima neto tlorisno površino 150 kvadratnih metrov oz. bruto tlorisno površino 180 m2 in stoji na 500 metrov veliki gradbeni parceli z vso razpoložljivo komunalno opremo, znaša 5.000 evrov. Z novim odlokom določena višina komunalnega prispevka velja do naslednje spremembe odloka, še vedno pa je po javno dostopnih podatkih, ki so bili zbrani pred približno pol leta, bistveno nižja od sosednjih občin,« pojasnjuje direktorica mirnske občinske uprave Tanja Šinkovec.

Ostali sklepi:

Občinski svet je obravnaval elaborate o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja odpadne vode in ravnanja z odpadki v občini. Skupno se bo strošek za te javne storitve, ki jih izvaja Komunala Trebnje, za uporabnika, ki mesečno porabi 10 kubičnih metrov vode in uporablja 80-litrski zabojnik za preostanek odpadkov in 80-litrski zabojnik za biološke odpadke, povišal za dva evra.

Občinski svet je med drugim soglašal z imenovanjem Anice Marinčič za petletni mandat ravnateljice Osnovne šole Mirna, seznanil pa se je tudi s poročilo o pokopališki dejavnosti v minulem letu ter z delom Skupne občinske uprave Dolenjske v zadnjih dveh letih.

M. K.

Zvočni zapisi Tanja Šinkovec o komunalnem prispevku Tanja Šinkovec o komunalnem prispevku