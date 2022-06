Junijski vzorci potrdili, da nesreča v Melaminu ni vplivala na pitno vodo

16.6.2022 | 18:00

Foto: arhiv; STA

Kočevje/Ljubljana - Preiskave vzorcev vode, vzetih iz vrtin in zajetij na Kočevskem 6. in 7. junija, so pokazale, da v preiskanih virih pitne vode ni zaznati vpliva industrijske nesreče, do katere je prišlo 12. maja v Melaminu. Poročilo o tem, ki ga je objavil NIJZ, tako potrjuje ugotovitve vzorcev vode, vzetih konec maja.

Tokratna analiza je zajela vzorce 12 zajetih in vrtin. Med drugim so preverjali vsebnost petih spojih, ki bi lahko v vodo prišle zaradi nesreče v Melaminu, med drugim epiklorhidrina, dietilentriamina in formaldehida. Koncentracija vseh treh je bila v vseh vzorih pod mejo zaznavnosti oziroma določljivosti.

"Glede na rezultate meritev ter na prejšnje preiskave v sklopu spremljanja morebitnih vplivov nesreče v Melaninu menimo, da nesreča ni vplivala na kakovost vode v vrtinah in zajetjih", so zapisali v poročilu.

Podobno analizo je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) izvedel na podlagi vzorcev, odvzetih 24. in 25. ter 30. in 31. maja na 11 virih pitne vode, za katere je po oceni Agencije RS za okolje ugotovljena verjetnost povezave s širjenjem onesnaževal po nesreči v Melaminu. Tudi takrat so ugotovili, da na preiskanih vzorcih ni bilo zaznati vpliva nesreč. Na tej podlagi so 7. junija tudi preklicali preventivne omejitve uporabe pitne vode na kočevskem.

NIJZ sicer v poročilu predlaga, naj se spremljanje stanja kakovosti vode nadaljuje.

STA; M. K.