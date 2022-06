Petanu nov petletni mandat na čelu Term Čatež

16.6.2022 | 18:30

Bojan Petan (Foto: arhiv; STA)

Čatež ob Savi - Nadzorni svet družbe Terme Čatež je na današnji seji Bojanu Petanu podelil nov petletni mandat. Ta bo trajal od avgusta do konca julija 2027, so prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz družbe.

Nadzorni svet družbe Terme Čatež se je na seji seznanil z rezultati družbe med januarjem in aprilom, finančnim stanjem družbe in postopki prodaje poslovno nepotrebnega premoženja, a številk v družbi niso razkrili.

Nadzorniki so potrdili poročilo družbe in skupine za lani, poročilo nadzornega sveta za lani, politiko prejemkov organov vodenja in nadzora, poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora za lani in sprejeli besedilo sklica skupščine družbe Terme Čatež.

STA; M. K.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 5h nazaj Oceni toto Nadzorni svet je slep naj si ogleda del kjer se izvajajo terapij , elektro , magnet in drugi to je nacionalna sramota da se to imenuje zdravilišče Preglej samo prijavljene komentatorje