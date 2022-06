FOTO: V neurju podrta drevesa, zalite ceste, razkrite strehe ...

16.6.2022 | 19:40

Ob Težki vodi

Vavta vas

Pogled od Biča proti Novemu mestu

Pri gostišču Domen

Mimo Krke v Novem mestu

Popoldne ob 16.40 je neurje z močnim vetrom in nalivi zajelo območje občin Novo mesto, Trebnje, Šentjernej, Straža, Mirna Peč, Črnomelj, Žužemberk in Metlika. Podrtih je bilo več dreves na ceste, zaradi česar je bil onemogočen ali oviran promet. Podrlo je tudi drevesa na parkirišče in poškodovalo nekaj avtomobilov. Meteorna voda je zalila več objektov in dvorišč. Na ceste je naneslo večje količine blata.

Močan veter je razkril nekaj streh na stanovanjskih in gospodarskih objektih.

Posledice odpravljajo gasilci, delavci cestnega podjetja, komunale in elektro.

M. K.

Foto: FB Policijske kontrole Dolenjska