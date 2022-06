Letos in prihodnje leto za 10 milijonov evrov naložb

17.6.2022 | 08:15

Rok Petančič, Jože Kapler, Mateja Robek Zaletelj

Jože Kapler

Škocjan - V Škocjanu na Dolenjskem drevi začenjajo skoraj tritedenski tradicionalni prireditveni niz Knobleharjevo 2022. O letošnjih prireditvah smo podrobneje že poročali.

V okviru občinskega praznika pa bodo namenu predali tudi nekaj pridobitev: odprli bodo prenovljeno cesto v Osrečju in Podvrhu ter v vasi Jelendol.

Župan Jože Kapler je na novinarski konferenci opisal še načrtovanje večjih investicij v občini, med katere nedvomno sodi izgradnja večnamenskega doma v Škocjanu, kar naj bi se jeseni začelo, na cestnem področju pa se obeta obnova ceste z novimi pločniki od Dolnje Stare vasi do priključka do avtoceste z izgradnjo novega krožišča pri Dolnji Stari vasi, v skupni vrednosti 3,5 milijona evrov. Sporazum z DRSI je podpisan tudi za izgradnjo hodnika za pešce od Škocjana do Stare Bučke, kmalu se obeta razpis in gradnja.

Trudili se bodo tudi še z obnovo lokalnih cest in kmalu sledi razpis za obnov cest od Zbur do Malih Poljan oz. Klenovika v dolžini dveh kilometrov, ter cesta od Goriške vasi proti Goriški Gori v dolžini 1,6 kilometrov.

Večja naložba, ki se bo letos dokončala, je varstveno bivalni objekt na Bučki v vrednosti 800 tisoč evrov. Septembra oz. oktobra načrtujejo otvoritev.

Letos in prihodnje leto bodo tako v občini Škocjan ponosni na naložbe, tako občinske kot državne, v višini kar 10 milijonov evrov, »seveda če bo šlo vse po načrtih. To bo velik prispevek države in lokalne skupnosti v ta prostor in bolj kvalitetno in varno življenje,« meni Kapler.

K slednjemu pa bodo gotovo prispevali tudi uspešni projekti, kot so ureditev območja ob Radulji v Škocjanu, ki postaja središče zbiranja mladih in starejših, skratka vseh generacij, ureditev območja stare vage v Škocjanu, kjer nastaja medgeneracijsko stičišče v naravi, ter Herbarium v Zeliščarskem centru JV Slovenije v Zagradu. O vseh teh projektih in tudi o načrtih z Gutenwerdom je spregovoril višji svetovalec za projektno delo na občini Škocjan Rok Petančič.

Besedilo in foto: L. Markelj