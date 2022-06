FOTO: Še o neurju - drevo na tirih in avtu, blato v trgovini ter voda v zaklonišču

17.6.2022 | 07:00

Drevo je obviselo na električnih žicah (Foto: PGD Dolenja Straža)

PGD Dolenja Straža

Šegova ulica v Novem mestu (FB PKD)

Kot smo že poročali, je včeraj nekaj pred 17. uro neurje z močnim vetrom in nalivi zajelo območje občin Črnomelj, Metlika, Mirna Peč, Novo mesto, Straža, Trebnje, Šentjernej in Šentrupert.

- V občini Črnomelj so gasilci PGD Črnomelj in Žuniči ter delavci cestnega podjetja odstranjevali podrto drevje, ki je na cestah oviralo promet.

- V občini Metlika so gasilci PGD Metlika in Dobravice odstranili več podrtih dreves, ki so ovirala promet.

- V občini Mirna Peč so gasilci PGD Hmeljčič prav tako odstranili več podrtih dreves, ki so ovirala promet na cesti.

- V občini Novo mesto so gasilci GRC Novo mesto, PGD Šmihel pri Novem mestu, Kamence, Prečna in Otočec ter delavci cestnega podjetja odstranjevali podrto drevje in blato na cestah. Gasilci so izčrpali meteorno vodo iz proizvodnega objekta, zaklonišča, trgovine in več stanovanjskih objektov. V ulici Šmihel v Novem mestu je drevo padlo na železniško progo, na Šegovi ulici pa je podrto drevo poškodovalo osebno vozilo.

- V občini Straža so gasilci PGD Dolenja Straža in delavci elektro podjetja odstranili podrto drevo, ki je obviselo na električnih vodnikih.

- V občini Trebnje so gasilci PGD Trebnje in Veliki Gaber sanirali več poškodovanih streh ter odstranili poškodovano drevo, ki je ogrožalo stanovanjsko hišo. Delavci Komunale Trebnje so odstranjevali podrta drevesa, ki so ovirala promet.

- V občini Šentjernej so gasilci PGD Šentjernej v dveh stanovanjskih objektih prečrpali meteorno vodo, ki je zalila kletne prostore.

- V občini Šentrupert je na cesti pri Malem Cirniku drevo padlo na cesto. Gasilci PGD Sveti Rok so ga razžagali in odstranili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETROVA VAS, na izvodu nad progo.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:00 motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOLODVOR METLIKA, izvod SO.;

- od 8:00 do 11:00 bo prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NESTOPLJA VAS, TP VODOVOD NESTOPLJA VAS, TP PUGLED, TP BREZJE PRI SEMIČU, TP BRSTOVEC, TP VINJI VRH PRI SEMIČU, TP STRANSKA VAS 2 PRI SEMIČU.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Mokronog z okolico na območju TP Fužine Mirna in Migolica predvidoma med 8:00 in 10:30 uro; na območju TP Stara gora Mirna, nizkonapetostno omrežje – Stara gora med 9:00 in 12:00; na območju TP Čistilna Mirna pa med 11:00 in 14:00.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 9:30 do 13:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TP K ROKU, izvod 1.KRALLOVO-NASELJE .

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BRUSNICE;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JELŠE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LISEC 2. na izvodu PROSTOZRAČNO V DOLINO;

- od 10:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. LOKA, na izvodu VELIKA LOKA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško mesto (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Zaloke Rimš, predvidoma med 8:00 in 12:00 uro; na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) pa območju TP Belinje, predvidoma med 9:30 in 11:30 uro.

