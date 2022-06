51. Tabor slovenskih pevskih zborov Šentvid pri Stični - zadnje priprave

17.6.2022 | 12:00

Foto: arhiv organizatorja

V Šentvidu pri Stični potekajo še zadnje priprave na 51. Tabor slovenskih pevskih zborov, ki bo potekal v soboto in nedeljo, 18. in 19. junija 2022. Tudi letos bo ta najbolj množična zborovska prireditev v Sloveniji sestavljena iz sobotnega koncerta slovenskih pevskih zborov iz zamejstva in drugih držav, ter nedeljskega nastopa združenih pevskih zborov s televizijskim prenosom Televizije Slovenije. Približno 80 zborov iz Slovenije in tujine bo nagovoril predsednik Državnega sveta RS, Alojz Kovšca.

Tabor slovenskih pevskih zborov v Šentvidu pri Stični je najbolj množično zborovsko srečanje pri nas, posvečeno slovenski ljudski pesmi. V letu 2019 je prireditev praznovala okrogli 50-letni jubilej, zdravstvena kriza, ki je sledila pa je preprečila, da bi organizatorji nadaljevali s tradicijo Taborov. Po koronski prekinitvi se letos slovenski zbori zopet vračajo v Šentvid pri Stični. Prireditev pripravlja KD Tabor slovenskih pevskih zborov ob sodelovanju Občine Ivančna Gorica, Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, domače Osnovne šole Ferda Vesela ter številnih domačih društev in krajanov.

Poklon dolgoletnemu programskemu vodji, Stanetu Pečku

Priprave za letošnji Tabor so se lahko pričele šele po sprostitvi omejitvenih ukrepov, zato sta dirigent Igor Švara in programski vodja Stane Peček izbrala šopek najbolj prepevanih taborskih pesmi, ki so tudi stalnica pevskega programa večine zborov. Žal se je v začetku leta iztekla dolgoletna ustvarjalna pot Staneta Pečka, zato organizatorji letošnji Tabor posvečajo Pečku, ki se je z več kot 30-letnim vodenjem programske komisije zapisal v zgodovino Tabora in v srca številnih generacij pevk in pevcev. Predsednik Tabora slovenskih pevskih zborov Matej Šteh: »Žal letos z nami ni našega prijatelja in sodelavca Staneta Pečka, ki ga bo v prihodnjih letih težko nadomestiti. Zapustil pa nam je zakladnico izkušenj in svetal zgled požrtvovalnega in predanega sodelovanja. 51. Tabor tako posvečamo spominu nanj, saj bodo osrednji koncert združenih zborov prepletale Pečkove misli o taboru in slovenski pesmi«.

51. Tabor bo potekal pod geslom »PUSTI PEVCU PESEM PETI«, s čimer organizatorji sporočajo, da je sedaj končno nastopil čas, ko lahko naši zbori zopet vadijo in ustvarjajo. Prav pesem je lahko navdih za premagovanje najrazličnejših ovir in težav. V pesmi je slovenski narod črpal moč v najtežjih trenutkih zgodovine in ljubiteljski pevski zbori, ki prihajajo v Šentvid poudarjajo prav ta žlahtni pomen prepevanja.

Organizatorji že s pogledom v prihodnost

V Šentvid pri Stični letos prihaja približno 80 zborov, med njimi tudi 7 slovenskih zborov iz zamejstva in drugih držav. V programu osrednje prireditve bodo sodelovali še Godba Stična, Folklorna skupina Vidovo ter tudi otroški in mladinski pevski zbori domače in sosednjih osnovnih šol. S tem organizatorji dajejo svežega vetra prireditvi, prepričani, da je posredovanje pevskega izročila mlademu rodu prihodnost za krepitev narodne zavesti in obstoj Tabora v Šentvidu. Da se slovenski pesmi ni bati pa dokazujejo kar pevci sami, saj so se tudi v trenutnih spremenjenih okoliščinah množično odzvali povabilu organizatorjev.

Šentviški Tabor je po besedah župana Dušana Strnada velik praznik tudi za Občino Ivančna Gorica. »Slovenska pesem ponuja natanko tisto, kar v danem trenutku potrebujemo. In v tem času bolj kot kar koli potrebujemo zavest, da je potrebno ohranjati naše korenine, slovensko bit, da je nujno negovati slovensko besedo, da je dobro zajemati iz zakladnice ljudske modrosti in iz nje črpati moč za pogumen, srčen, spoštljiv in odgovoren pogled v prihodnost«.

VidArt 2022

Tudi letos organizatorji pripravljajo za obiskovalce in pevce obogaten spremljevalni program v okviru programa VidArt Šentvid pri stični 2022. Šentvid bodo v nedeljo napolnile stojnice z različno ponudbo izdelkov ročnih del, umetnostne obrti in drugih lokalnih izdelkov, na osrednjem trgu bo potekal kulturni spremljevalni in zabavni program za obiskovalce vseh starosti, za dobro počutje bodo skrbela domača društva.

Program 51. Tabora slovenskih pevskih zborov Šentvid pri Stični:

Sobota, 18. junij 2022

Koncert slovenskih pevskih zborov iz zamejstva in drugih držav

Sodelujejo slovenski zbori iz Gornjega Senika (Madžarska), Zagreba, Reke, Pule (Hrvaška), Banje Luke (BiH), Beograda in Zrenjanjina (Srbija)

Nedelja 19. junij 2022

12.15 Slavnostna povorka

Sodelujejo zbori, godbe na pihala, mažoretke, narodne noše, harmonikaši in konjske vprege.

13.25 Osrednji nastop združenih pevskih zborov in prenos TV Slovenija

Pozdravni nagovor: Matej Šteh, predsednik Tabora slovenskih pevskih

zborov

Slavnostni govornik: Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta RS

Sodelujejo: Godba Stična, Folklorna skupina Vidovo, Otroški in mladinski pevski zbori OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični, OŠ Stična, OŠ Zagradec in OŠ Dobrepolje

15.00 Zaključek

G. S.