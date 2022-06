Pijan in brez vozniške ni kazal pretirane želje po sodelovanju; kamenjali kombi

17.6.2022 | 14:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Policisti so v minulih 24. urah obravnavali osem prometnih nesreč z gmotno škodo in dve z lažjimi poškodbami. Lažje sta bila poškodovana 71-letna voznica, ki je v Koroški vasi domnevno zaradi prevelike hitrosti v ovinku zapeljala po brežini navzdol, ter 28-letni voznik, ki je iz podobnih razlogov trčil v zaščitno ograjo v Selah pri Dobovi. Prisotnosti alkohola pri obeh poškodovanih policisti niso ugotovili.

Komaj so ga ustavili

Krški policisti so minulo noč nekaj minut po polnoči zaradi nezanesljive in hitre vožnje z modrimi lučmi in sireno ustavljali voznika osebnega avtomobila, ki ni kazal pretirane želje po sodelovanju. Uspeli so ga ustaviti na Hočevarjevem trgu. V postopku so ugotovili, da 24-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, za nameček pa je preizkus alkoholiziranosti pokazal rezultat 0,71 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Kaznovan bo za več prekrškov iz področja varnosti cestnega prometa, avtomobil pa so mu zasegli.

Vlomili v skladišče in avto

Policisti iz Dolenjskih Toplic so opravili ogled kraja vloma v skladiščne prostore v Straži. Po prvih ugotovitvah so storilci v zadnjih dveh dneh na silo vstopili v skladišče ter odnesli za nekaj tisoč evrov različnih električnih in drugih vodnikov v lasti ljubljanskega podjetja.

Na Golievem trgu v Trebnjem so v noči na četrtek razbili zadnje steklo na parkiranem osebnem avtomobilu italijanskih tablic. Lastniku so naredili za vsaj petsto evrov škode.

Kombi kamenjali

V Žužemberku pa so policisti opravili ogled poškodovanega kombiniranega vozila – neznanec je vanj metal kamenje in opeke ter tako na vozilu povzročil za okoli tri tisoč evrov škode.

Migranti

Brežiški policisti so v noči na četrtek prijeli petnajst tujcev, ki so na nezakonit način prišli v Slovenijo. V torek zvečer so v Bukošku prijeli dva državljana Turčije in tri državljane Iraka. Patrulja Slovenske vojske, ki je pomagala policiji pri nadziranju državne meje, je v četrtek ob pol šestih zjutraj v Rigoncah opazila državljana Maroka, ki je mejo prestopil izven mejnega prehoda. Tujca so prijeli in v postopek prevzeli policisti. V Slovenski vasi in Brezju pri Veliki Dolini so v sredo dopoldne prijeli devet državljanov Burundije. Posredovali so tudi reševalci, saj je ena od žensk potrebovala zdravniško oskrbo.

V četrtek dopoldne so v Ponikvah pri Brežicah policisti prijeli po šest državljanov Indije in Pakistana ter dva državljana Pakistana. Novomeški policisti so v četrtek, nekaj pred enajsto uro dopoldne, na vlaku, ki je v Novo mesto pripeljal iz Črnomlja, prijeli tri državljane Iraka. Na železniški postaji Dobova so v petkovih zgodnjih urah prijeli štiri državljane Kube.

M. K.