Jubilej KUD Krka - Pol stoletja sožitja s kulturo

17.6.2022 | 12:40

Predsednica Mešanega pevskega zbora Krka Ljudmila Kastelec in predsednik KUD Krka Mitja Pelko (Fotografije: Krka d.d.)

Novo mesto - S sinočnjim koncertom so v farmacevtski družbi Krka počastili 50-letnico obstoja Kulturno umetniškega društva Krka (KUD Krka), na katerem sta se predstavila Mešani pevski zbor Krka in novoustanovljeni Oktet Krka. V družbi pravijo, da že od samih začetkov prisegajo na odličnost na vseh področjih delovanja, zato tudi kulturo razumejo kot sožitje dela in umetnosti.

Upravni odbor Kulturno umetniškega društva Krka je ob jubileju za 50 let dela, zvestobe in predanosti podelil nagrado Kulturno umetniškega društva Krka prvi predsednici KUD Krka Joži Miklič. Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD) pa je KUD-u Krka podelil jubilejno priznanje za 50 let delovanja in doseganja kvalitetnih ustvarjalnih in poustvarjalnih dosežkov, ki ga je ob tej častitljivi obletnici podelila vodja novomeške izpostave JSKD Klavdija Kotar. Za aktivno udejstvovanje na področju ljubiteljske vokalne glasbe je JSKD pevkam in pevcem Krkinega mešanega pevskega zbora podelil tudi Gallusova priznanja in značke za 40, 30, 20 in 10 let glasbenega udejstvovanja na področju ljubiteljske vokalne.

Krka je kulturo že zelo zgodaj vgradila v svoje temelje in leta 1971 ustanovila KUD Krka.

Društvo je rojstnodnevno slavje začelo 17. decembra lani, na dan ustanovitve leta 1971, z retrospektivno razstavo, na kateri so izpostavili obdobje zadnjih desetih let svoje bogate zgodovine. Ob tej priložnosti so predstavili delovanje vseh svojih sekcij, ki združujejo galerijsko dejavnost Galerij Krka v Novem mestu in v Ljubljani, Mešani pevski zbor Krka, Gledališki kluba Krka ter Dolenjski knjižni sejem in ustvarjalne delavnice.

V petih desetletjih so člani društva pripravili več kot 850 razstav najuglednejših likovnih avtorjev, pevci so sodelovali na več kot 550 koncertih na domačih in tujih odrih, izbrani ustvarjalci iz sveta gledališkega ustvarjanja pa so gostovali na 237 srečanjih gledališkega kluba. V so-organizaciji KUD Krka nastaja tudi Dolenjski knjižni sejem, ki prav v teh dneh poteka v prostorih Krke v Novem mestu. Sejem, ki je zasnovan kot pregled knjig, ki izidejo v zadnjem letu, in srečanj z ustvarjalci, je sejem z najdaljšo neprekinjeno tradicijo knjižnih sejmov v Sloveniji.

Člani društva se redno udeležujejo koncertov in sodelujejo na ustvarjalnih delavnicah, saj so prepričani, da le z aktivnostjo, povezanostjo in ustvarjalnostjo lahko ustvarjajo pogoje za bolj kakovostno življenje. K razvoju društva svoj del z zadnjem obdobju dodaja tudi novoustanovljeni Oktet Krka, so še sporočili iz novomeškega farmacevta.

M. K.