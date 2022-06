Krožišče za večjo varnost; promet oviran do maja '23

17.6.2022 | 19:00

Foto: Občina Brežice

Brežice - Občina Brežice je v juniju začela še eno, kot pravijo, pomembno naložbo za večjo prometno varnost. Stekla so dela za obnovo Černelčeve ceste v Brežicah v dolžini 400 metrov na odseku od prehoda za pešce pri Zdravstvenem domu Brežice do križišča na Pleteršnikovi ulici, kjer se zavije proti trgovini Hofer. Vrednost naložbe, ki obsega tudi novo krožišče, znaša približno 600.000 evrov.

Kot je dejal župan Občine Brežice Ivan Molan, želi občina s celostno obravnavo območja izboljšati prometno varnost vseh udeležencev v prometu, še posebej pešcev in kolesarjev. Trenutno potekajo dela na križišču Černelčeve ulice in Maistrove ulice pred trgovino Spar, kjer bo promet urejen s krožiščem. V nadaljevanju bo križišče Pleteršnikove ulice in Ulice Alenke Gerlovič preoblikovano tako, da bo iz smeri trgovine Spar proti smeri trgovine Hofer vpeljan pas za leve zavijalce. Na celotnem območju se bodo uredile tudi površine za pešce in kolesarje ter javna razsvetljava (pločniki in kolesarske steze na obeh straneh ceste), da bodo ti varnejši in se bodo lažje vključevali v promet. Hkrati bodo zgradili tudi nov plinovod na tem območju.

Izvajalec del je v postopku javnega naročanja izbrano podjetje HPG Brežice. Dela morajo bila končana do konca aprila prihodnje leto, če pa bo vreme pozimi ugodno, pa bo naložba tudi hitreje zaključena, sporočajo z občine.

Zaradi izvedbe del je do 1. septembra potrebna popolna zapora ceste na delu Černelčeve ceste med Maistrovo ulico in Zdravstvenim domom Brežice. Po 1. septembru, ko bo potekala gradnja na delu Pleteršnikove ulice od Maistrove ulice do Ulice Alenke Gerlovič, pa naj bi promet potekal ob delni zapori ceste.

M. K.

Zvočni zapisi Župan Občine Brežice Ivan Molan o obnovi Černelčeve ceste v Brežicah Župan Občine Brežice Ivan Molan o obnovi Černelčeve ceste v Brežicah