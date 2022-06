Podelitev priznanj in zahval za (predkoronsko) peko kruha; tekmovali bodo spet v sredo

18.6.2022 | 11:25

Sodelujoče s koordinatorko Mihaelo Kežman (Foto: Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice)

Brežice - Občina Brežice, v sodelovanju z Zavodom za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, je slavnostno podelila priznanja in zahvale za peko domačega kruha, vsem, ki so svoj kruh oddali na tekmovanje v letu 2019.

S tem so hkrati povabili vse sodelujoče k letošnjemu tekmovanju, ki bo potekalo v okviru Dneva kruha, vina in salam, 22. 6. 2022, na grajskem dvorišču brežiškega gradu.

Župan Ivan Molan je podelil zahvale, bronasta, srebrna in zlata priznanja za peko domačega kruha pekom in pekaricam, ki so v letu 2019 sodelovale pri peki kruha v okviru omenjenega dogodka (priznanj in zahval je bilo kar 97). Pri tem mu je pomagal tudi član ocenjevalne komisije Roman Matjašič. Program je povezovala Alja Kovačič, za glasbeno spremljavo sta poskrbela Klara in Lovro. Po formalnem delu je sledila še pogostitev, ki so jo pripravile gospe iz Društva kmetic Brežice, in prijetno druženje.

Kot sporočajo iz Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, je iz leta v leto opaziti, da je kakovost oddanih izdelkov vedno višja, tako se bo, kot pričakujejo, komisija tudi letos soočila z izzivom dobrega ocenjevanja. Svoj kruh lahko tudi letos zainteresirani oddajo na grajskem dvorišču brežiškega gradu, v sredo, 22. 6., med 14.00 in 15.00 uro. Ocenjevanje bo potekalo v dveh kategorijah (pšenični kruh in črni mešani kruh), ravno tako bo možen ogled razstave vseh kruhov ob 18.00. Nagrajenca vsake kategorije bosta razglašena na glavnem odru prireditve.

Na Dnevu kruha, vina in salam letos pripravljajo program z Gasilskim pihalnim orkestrom Loče, z gostjo večera Tinkaro Kovač in živimi točkami lokalnih turističnih društev.

M. K.