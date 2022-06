Umrl pri popravilu avta

18.6.2022 | 08:25

Gasilci čistijo posledice požara na avtomobilu v Straži (Fotografije: PGD Dolenja Straža)

Sinoči ob 20.34 je v Novi Gori, občina Krško, moškega pri popravilu osebnega avtomobila le ta stisnil tako, da je na kraju dogodka umrl. Posredovali so gasilci PGE Krško in reševalci NMP Krško.

Zaklenjena otroka

Ob 19.37 sta se v Gubčevi ulici v Krškem otroka zaklenila v stanovanje v večstanovanjskem objektu. Gasilci PGE Krško so skozi okno s pomočjo lestve vstopili v stanovanje in ga odklenili.

Do obolelega

Ob 3.46 so gasilci PGD Brežice v Maistrovi ulici v Brežicah s tehničnim posegom odprli vrata na večstanovanjskem objektu, v katerem se je nahajala obolela oseba, in omogočili vstop reševalcem in Policiji. Reševalci NMP Brežice so obolelo osebo prepeljali v UC Brežice.

Z avtom v potok

Minulo noč ob 3.01 je v Presladolu, občina Krško, osebno vozilo zapeljalo s ceste v potok in se prevrnilo. Gasilci PGE Krško so kraj dogodka zavarovali, odklopili akumulator in vozilo s pomočjo dvigala postavili nazaj na cestišče. Poškodovanih ni bilo.

Trčila osebno in tovorno vozilo

Ob 1.40 sta na cesti Pluska - Trebnje pri naselju Benečija, občina Trebnje, trčili osebno in tovorno vozilo. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, na osebnem vozilu odklopili akumulator, pregledali poškodovana vozila, do prihoda reševalcev pomagali poškodovani osebi ter posuli in očistili razlite motorne tekočine po cestišču. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so poškodovano osebo oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Požar v naravi

Ob 19.35 so v naselju Planina v občini Semič gasilci PGD Kot-Brezje in Črmošnjice pogasili kurišče v naravnem okolju.

Koga motijo zabojniki?

Ob 2.39 je na Belokranjski cesti v Črnomlju gorela vsebina v dveh zabojnikih za smeti. Požar so pogasili gasilci PGD Črnomelj. Zabojnika sta uničena.

Ob 3.21 se je zgodba ponovila v naselju Lokve, tam je ogenj uničil en zabojnik.

Veje in drevesa

Včeraj ob 9.05 so na Smrečnikovi ulici v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto razžagali in odstranili polomljene veje, ki so visele nad sprehajalno potjo.

Ob 13.14 je na Školovi ulici v Novem mestu drevo padlo na leseni nadstrešek. Gasilci GRC Novo mesto so drevo razžagali in odstranili.

Našli granato

Ob 10.40 so na Podbevškovi ulici v Novem mestu pri gradbenih delih našli neeksplodirano ubojno sredstvo. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Ljubljanske in Gorenjske regije sta odstranila in na varnem uničila granato, ostanek 2. svetovne vojne, italijanske izdelave.

Gorel avto

Ob 15.09 je v ulici Pod Srobotnikom v Straži gorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Dolenja Straža in Vavta vas so pogasili požar, odklopili akumulator na vozilu, odstranili avto iz cestišča in posuli cesto z absorbentom ter jo očistili.

M. K.