Pogrešana mladoletnica že doma

18.6.2022 | 08:30

Mihaela Primorac

Svojci pogrešajo 16-letno Mihaelo Primorac iz Ljubljane. Nazadnje so jo videli v petek dopoldne v Mostah. Pogrešana je srednje postave, visoka okoli 165 centimetrov in ima do pasu dolge rjave lase, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.

Mihaela je oblečena v črne pajkice in črno jopico ter obuta v črne športne čevlje znamke Puma. Pri sebi ima modro-vijoličen šolski nahrbtnik.

Policija prosi vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na interventno številko 113 oz. anonimni telefon 080 1200.

Dodano ob 13.00:

S PU Ljubljana so sporočili, da se je Mihaela vrnila domov in je z njo vse v redu.

M. K.