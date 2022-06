Častni občan je Alojzij Podboj; podelili tudi plakete in priznanja

18.6.2022 | 09:50

Z leve proti desni: župan Trebnjega Alojzij Kastelic, novi častni občan trebanjske občine Alojzij Podboj in poslanec državnega zbora Franci Kepa

Prejemniki občinskih plaket

Na slavnostni seji so podelili tudi priznanja občine.

Trebnje - V Trebnjem štirinajstič praznujejo občinski praznik, ki ga sicer obhajajo 25. junija, ko je Trebnje dobilo mestne pravice, pa tudi v spomin na dogodke ob osamosvojitveni vojni na Medvedjeku. Na sinočnji slavnostni seji občinskega sveta, ki je bila posvečena 30. obletnici mesta Trebnje, so podelili občinska priznanja.

Za izjemen prispevek k razvoju in prepoznavnosti trebanjske občine je naziv častni občan prejel Alojzij oz. Slavko Podboj. Počaščen ob prejemu priznanja je poudaril, da v življenju ne moreš narediti praktično nič, če za sabo nimaš ljudi, ki jim zaupaš. »Samo sodelovanje, spoštovanje in zaupanje tistega, s katerim delaš. Brez teh stvari ne more biti uspehov. Sam se izgubiš, sam si nemočen,« je dejal v svojem govoru. Veseli ga izjemen razvoj Trebnjega v zadnjih desetletjih. »Trebnje me danes spominja na močno telo, po katerem se pretaka kri, polna kisika. Spominja me na zgodbo o uspehu, ki se nadaljuje in postaja iz leto v leto močnejša,« je še povedal Podboj.

Na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku so podelili tudi štiri plakete, in sicer mag. Cirilu Pevcu za življenjsko delo pri razvoju in uveljavitvi Galerije likovnih samorastnikov Trebnje, Marjanu Jevnikarju za življenjsko delo za aktivno delovanje v organih lokalne samouprave in delovanje na področju kmetijstva, Kongregaciji šolskih sester iz Trebnjega za dolgoletno vzgojno-izobraževalno delo na področju otrok in mladine, ter posthumno Marjanu Zupančiču (priznanje je prevzel njegov sin Andrej) za izjemen prispevek na kulturnem in družbenem področju v občini Trebnje.

Priznanje občine pa so si s svojim dolgoletnim delom prislužili: Kmetijska zadruga Trebnje - Krka, Komunala Trebnje in Vrtec Mavrica Trebnje.

Na slovesnosti, ki se jo je udeležil tudi predsednik državnega sveta Alojz Kovšca, se je trebanjski župan Alojzij Kastelic ozrl v preteklo leto. Po njegovih besedah takšnega investicijskega ciklusa še ni bilo v zgodovini občine. »Na terenu izvajamo za devet milijonov evrov investicij,« je poudaril in nadaljeval: »Ta investicijski ciklus smo lahko dosegli tudi zaradi številnih državnih razpisov na različnih področjih. Naredili smo zamah, ki upam, da bo trajal tudi pod to vlado.« Župan se je ob tej priložnosti tudi zahvalil sodelavcem v občinski upravi, občanom in letošnjem nagrajencem, vsi so na nek način prispevali k razvoju občine, pred katero se vedno pojavljajo novi izzivi.

Besedilo in fotografije: R. N.

