Eko praznik že sedemnajstič

18.6.2022 | 13:30

17. eko praznik. Zdaj ga po besedah Marije Marinček (na včerajšnji fotografiji ob stojnici Zdravka Kerina) že nekaj let pripravljajo v novomeškem trgovskem središču, kamor so se ekološki kmetje umaknili z novomeškega Glavnega trga in mestne tržmice.

Novo mesto - Združenje za ekološko kmetovanje Dolenjske, Posavja in Bele krajine je včeraj v Novem mestu v trgovskem središču Supernova organiziralo 17. eko praznik.

»Eko praznik smo pripravili vsako leto, tudi med korono, ko smo nekako uspeli 'ujeti' pravi čas. Tako je praznik danes sedemnajstič zaporedno,« je povedala Marija Marinček, predsednica Združenja za ekološko kmetovanje Dolenjske, Posavja in Bele krajine in Zveze društev ekoloških kmetov Slovenije.

Na stojnicah so pridelovalci in izdelovalci včeraj ponudili veliko vrst sezonskih pridelkov ter moko, olje, med in medene ter druge izdelke, sadike in semena. Obiskovalci so si lahko tudi izmenjevali semena. »S seboj prinesite semena starih avtohtonih sort zelenjave in jih zamenjajte z drugimi semeni iz zbirke semen pridelovalcev. Z brezplačno izmenjavo semen boste pripomogli k ohranjanju pestrosti rastlin,« je Združenje zapisalo v vabilo. »Semena smo zbirali v desetih letih preko vrtičkarjev. Ta semena so avtohtone sorte, starejše, in so zato zelo pomembna,« meni Marinčkova.

Včeraj so pripravili tudi otroško delavnico, ki jo je vodila Tamara Marinček.

Eko praznik je bil v preteklosti na novomeškem Glavnem trgu. Tam so bile tudi stojnice, kjer so prodajali ekološki kmetje. Potem tam ni bilo več prostora za to, na tržnici so dobili stranski prostor, zato so po besedah Marinčkove odšli od tam. Ekološki kmetje so si našli nove načine prodaje, npr. preko spleta spleta in z dostavo na dom.

M. L.

