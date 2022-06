FOTO: Smrt na železni cesti

18.6.2022 | 11:30

Danes ob 9.16 uri je približno dva kilometra od glavne železniške postaje v Ribnici, v bližini zavarovanega prehoda pri Žlebiču, potniški vlak med Kočevjem in Grosupljem povozil starejšega moškega. Umrl je na kraju nesreče.

Po pripovedovanju prič naj bi šlo za občana iz okolice Ribnice. Voznik vlaka je sicer moškega opazil, a se nesreči ni mogel izogniti. Hitro so posredovali gasilci in medicinsko osebje ribniškega zdravstvenega doma.

Potniški vlak med Kočevjem in Ljubljano vozi od januarja 2021. Doslej so se na omenjeni razdalji pripetile tri nesreče, v katerih so bili udeleženi vozniki osebnih avtomobilov in motornega kolesa, a so jo vsi odnesli s poškodbami.

M. G.