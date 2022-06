Socialno ogroženi otroci na spustu po Krki

18.6.2022 | 17:30

Foto (tudi spodaj v fotogaleriji): Občina Straža

Straža - Novomeški Lions klub je v sodelovanju z Občino Straža in Rafting klubom Gimpex Straža danes dopoldne pripravil dobrodelni spust po reki Krki za otroke iz socialno ogroženih družin. Spust je potekal od mostu pri Osnovni šoli Vavta vas do Špringerjevega travnika v Zalogu.

Na spustu je sodelovalo 45 otrok z novomeških osnovnih šol, ki so jih s šestimi rafti popeljali po reki Krki. Za varnost in brezhibno izvedbo je bilo zadolženih pet spremljevalcev, ki so poskrbeli za dobro počutje na vodi ter animacije in zabavo, gasilci PGD Vavta vas pa so na cilju organizirali še piknik s pogostitvijo za vse udeležence, so sporočili iz straške občine.

Andrej Petkovič iz Lions kluba Novo mesto je dejal, da so veseli, da so otrokom, ki jih je življenje zaradi slabega gmotnega položaja njihovih družin prikrajšalo za številne brezskrbne radosti dali nekaj uric veslanja, prijetnih, adrenalinskih doživetij in užitkov na vodi: »Tako so otroci vsaj malo pozabili na stisko, se sprostili in uživali ter se družili s svojimi vrstniki. Med pomembnejšimi cilji lionizma je pomoč vsem, ki so pomoči potrebni, tudi otrokom in mladostnikom. Tako smo danes vsem otrokom ob zaključku spusta izročili nekaj praktičnih in uporabnih daril, za otroke pa smo novomeški Lionsi Zvezi prijateljev mladine namenili še 2.000 evrov za potrebe letovanja otrok iz socialno šibkih družin.«

Župan Občine Straža Dušan Krštinc je izrazil veselje, da so že drugo leto zapored izpeljali dobrodelni projekt in nekoliko drugačen počitniški dan za otroke, ki živijo v hudem pomanjkanju in so pogosto prikrajšani za mnoge užitke, ki so za njihove vrstnike samoumevni. »Vsak otrok hrepeni po druženju, igri in zabavi. Pozitivno in nepozabno izkušnjo ob koncu šolskih obveznosti in na pragu počitnic, si bodo ti otroci prav gotovo zapomnili za vse življenje«, je dejal župan Krštinc.

M. K.

Zvočni zapisi Andrej Petkovič Andrej Petkovič Dušan Krštinc Dušan Krštinc

Galerija