V nedeljo cilj dirke v Novem mestu. Katere ceste bodo zaprte? In kaj tudi gledalce čaka na Trški gori?

18.6.2022 | 18:30

Vinogradniki obljubljajo pestro dogajanje na Trški gori. (Foto: arhiv DL)

Zapore cest

Novo mesto - V nedeljo kolesarje na Dirki po Sloveniji čaka še zadnja, pretežno ravninska etapa od Vrhnike do Novega mesta v dolžini 155,7 km, v kateri pa zna razplet krojiti strm vzpon na Trško Goro - z 9-odstotnim povprečnim naklonom - in sledeči spust po ozki cesti do Novega mesta.

Na Trški gori bo živahno

Letos prvič bo torej trasa potekala čez Trško goro. Društvo vinogradnikov Trška gora pripravlja postojanke s pijačo ob progi, na voljo bodo transparenti in zastavice, odprte bodo tudi Odprte zidanice, ki bodo poskrbele, da obiskovalci Trške gore ne bodo lačni in žejni. Živahno bo že po 13. uri, dostop pa bo možen zgolj do 14.15, ko cesta zaradi dirke ne bo več dostopna, saj bodo traso zasedali kolesarji.

ZAPORE CEST

Kolesarski spektakel bo spremljalo tudi več zapor. Zaključek bo, kot običajno, na Glavnem trgu, pred tem pa bodo kolesarji prečkali več novomeških ulic.

Popolne zapore cest od sobote, 18. junija 2022, od 15. ure do nedelje, 19. junija, do 19. ure:

- popolna zapora Kandijskega mostu od križišča s Kandijsko cesto do vključno priključkov Sokolske in Pugljeve ulice

- popolna zapora Glavnega trga in njegovega izteka v Rozmanovo ulico do križišča s Kastelčevo ulico

- popolna zapora Rozmanove ulice

- popolna zapora priključkov na Glavni trg in Rozmanovo ulico

Zgoraj navedene popolne zapore posameznih odsekov cest bodo odstranjene takoj po zaključenih aktivnostih, s čimer se promet sprosti. V času zapor obvoz ne bo urejen.

Popolne zapore cest v nedeljo, 19. junija 2022, ki bodo kratkotrajno vzpostavljene med 9.55 in 16.40:

- kratkotrajna popolna zapora ceste na relaciji Šentjurij na Dolenjskem – AC izvoz Novo mesto-zahod – krožišče Situla (predvidoma med 13.30 in 14.30)

- kratkotrajna popolna zapora Ljubljanske ceste in Šmihelskega mostu (predvidoma med 13.30 in 14.30)

- kratkotrajna popolna zapora Kandijske ceste od Šmihelskega mostu do Kandijskega mostu (večkratna zapora)

- kratkotrajna popolna zapora Seidlove ceste med križiščem z Rozmanovo ulico in Ločenskim mostom (predvidoma med 14.00 in 15.00)

- kratkotrajna popolna zapora Andrijaničeve ceste od krožišča »Tabletka« do Ločenskega mostu (predvidoma med 14.00 in 15.00)

- kratkotrajna popolna zapora Zagrebške ceste do krožišča Pletenka (predvidoma med 14.00 in 15.00)

- kratkotrajna popolna zapora cest po Trški gori mimo Kosove zidanice, Krkinega hrama in Vinske kleti Colnar (predvidoma med 14.00 in 15.00)

- kratkotrajna popolna zapora ceste skozi Lešnico (predvidoma med 14.00 in 15.00)

- kratkotrajna popolna zapora Šmarješke ceste, Seidlove ceste in Šmihelskega mostu (predvidoma med 14.30 in 15.30)

Obvoz v času kratkotrajnih, mobilnih zapor ne bo urejen.

Popolne zapore parkirišč od sobote, 18. junija 2022, od 23. ure do nedelje, 19. junija, do 18. ure:

- makadamsko parkirišče Kandija

- makadamsko parkirišče pri Novem trgu (za pošto)

- parkirišča v mestnem jedru (Florjanov trg in Prešernov trg)

M. K.