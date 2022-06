FOTO: V Cegelnici pogorela drvarnica in avto, fasada ožgana; lovca padla s preže

18.6.2022 | 20:00

Davišni požar v Cegelnici (Foto: PGD Kamence)

Davi ob 4.43 je v Cegelnici v Novem mestu gorela drvarnica. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar, ki se je iz parkiranega osebnega vozila razširil na drvarnico velikosti okoli 16 x 5 metrov. V požaru je bila uničena drvarnica, osebno vozilo in orodje v objektu, del drv pred drvarnico in ožgana fasada stanovanjske hiše. Vzrok požara bodo raziskale pristojne službe.

Ob 10.50 je na požarišču prišlo do ponovnega vžiga in tlenja. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so požarišče prekopali in zalili z vodo.

Prometni nesreči

Ob 12.20 je v naselju Doblička Gora, občina Črnomelj, osebno vozilo nasedlo na rob makadamskega cestišča. Gasilci PGD Črnomelj so s pomočjo vitla vozilo potegnili in postavili nazaj na vozišče. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Ob 5.51 pa sta na avtocesti pri Gmajni, občina Krško, trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so kraj dogodka zavarovali in odklopili akumulator na vozilu. Reševalci NMP Novo mesto so na kraju oskrbeli poškodovano osebo in jo prepeljali v SB Novo mesto.

Lovca padla s preže

Ob 14.12 sta se v gozdu na Jasnici, občina Ribnica, pri padcu s preže z višine okoli petih metrov poškodovala lovca. Reševalci NMP Ribnica in Kočevje so poškodovani osebi oskrbeli na kraju. V UKC Ljubljana so eno osebo prepeljali reševalci NMP Ribnica z reševalnim vozilom, bolj poškodovano osebo pa helikopter SV skupaj z dežurno ekipo HNMP Brnik. Kraj pristanka helikopterja so zavarovali gasilci PGD Ribnica.

Poškodovan gozdar

Ob 13.36 se je v Kočevju pri delu v gozdu poškodoval gozdar. Reševalci NMP Kočevje so poškodovanca oskrbeli, v nadaljnjo zdravljenje v UKC Ljubljana pa ga je prepeljal helikopter SV skupaj z dežurno ekipo HNMP. Kraj pristanka v Kočevju so zavarovali gasilci PGD Kočevje.

M. K.