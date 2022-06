FOTO: V Sevnici kot kulturni spomenik ohranili brivsko-frizerski salon Kreutz

19.6.2022 | 08:40

Fotografije (tudi spodaj v fotogaleriji): Občina Sevnica

Sevnica - V Sevnici so predstavili ohranjeni in nedavno restavrirani brivsko-frizerski salon Kreutz z začetka prejšnjega stoletja na tamkajšnjem Glavnem trgu. Ohranili in zaščitili so ga kot mestno kulturno dediščino. Naložba je stala nekaj manj kot 40.000 evrov. Z nekaj manj kot 18.000 evri je naložbo podprlo ministrstvo za kulturo. Sevniška občina je za naložbo namenila nekaj več kot 20.000 evrov lastnega proračunskega denarja.

Zbrane je v četrtek pozdravil župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk. Procese prenove in restavriranja so predstavili Božena Hostnik iz Zavoda za kulturno dediščino Slovenije, območna enota Celje, Ana Marija Kranjc iz podjetja GNOM d.o.o. ter Stanka Glogovič in Nives Slemenšek iz Posavksega muzeja Brežice. Ob ogledu prenoveljenga salona je Jadranka Rešeta spregovorila o spominih na svojo mamo Dragico Kreutz Zupanc. Adrian Klenovšek, brivski mojster iz sevniške brivnice Britzzo, pa je v salonu postrigel prvo stranko – sevniškega župana. Celotno predstavitev je s povezovanjem zaokrožila direktorica Posavskega muzeja Brežice, Alenka Černelič Krošelj.

Občina je salon Kreutz predlani odkupila, z njegovo ureditvijo in ohranitvijo pa želijo Sevničani obogatiti turistično-tržno ponudbo starega mestnega jedra. Lotili so se tudi zbiranja s salonom povezanih zgodb in anekdot.

Poseg so usmerili v muzejsko predstavitev salona in ohranitev njegove posebne narave in družbenega pomena. Gre namreč za prvi frizerski salon v Sevnici, ki ga je leta 1900 na tedanjem naslovu Sevnica ob Savi številka 5 ustanovil Dragotin Karl Kreutz.

Poudarek so dali ohranitvi lesenih delov salona. Izvajalci oz. restavratorji so očistili in zaščitili izvirne površine salona ter ohranili izvirno gradivo. Šlo je tudi za ohranitev tehnologije, obrtnega znanja in veščin. Kot so pojasnili na občini, je šlo "za ohranitev redke zbirke, ki bo omogočila vpogled v stare obrtne veščine in znanja".

Leta 2013 so stavbo in notranjost brivsko-frizerskega salona Kreutz kot pomembno dediščino sevniškega obrtništva razglasili za spomenik lokalnega pomena. Občina Sevnica je za izvedbo konservatorsko-restavratorskih posegov zagotovila kulturno-varstvene pogoje in soglasje celjske enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, so zapisali na sevniški občini.

Po njenih podatkih je brivsko-frizerski salon Kreutz leta 1900 odprl Dragotin Karl Kreutz (1874-1923), rojen v Ljubljani. Salon so sprva obiskovali samo moški, leta 1937 pa so v njem pričeske začeli urejati tudi ženskam.

V salonu, kjer so poleg britja, striženja in barvanja las izdelovali tudi lasulje, se je veliko domačink izučilo brivsko-frizerskega poklica. Salon je neprekinjeno deloval do leta 2003, ko se je Dragica Karolina Zupanc, rojena Kreutz (1931-2017), upokojila.

Pri prenovi prostora in vnovični postavitvi ter restavriranju predmetov so sodelovali Občina Sevnica, celjska območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Posavski muzej Brežice, podjetje Gnom in sevniški Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti.

Projekt so začeli leta 2020. Salon bodo uradno odprli jeseni.

STA; M. K.

