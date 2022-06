FOTO: Mokronoški gasilci ob visokem jubileju z novim gasilskim vozilom

19.6.2022 | 13:30

Mokronoški gasilci so ponosni na novo gasilsko vozilo. Z leve proti desni: šofer novega vozila Matjaž Perc, poveljnik PGD Mokronog Matjaž Lovše in namestnik predsednika Andrej Jevnikar.

Mokronoški gasilci letos praznujejo 140 let.

Mokronog - Prostovoljno gasilsko društvo Mokronog, ki je eno najstarejših v Sloveniji, letos praznuje 140. obletnico ustanovitve. Visok jubilej so včeraj obeležili s slovesnostjo, na kateri so tudi uradno namenu predali novo gasilsko vozilo, pogodbo za njegov nakup so podpisali lani.

Prejšnje vozilo je bilo staro že 25 let. Z njim so se udeležili številnih intervencij v domači občini in na območju Gasilske zveze Trebnje ter pomagali tudi pri naravnih in drugih nesrečah po vsej Sloveniji. Narejeno je bilo po takratni tipizaciji, a danes so standardi drugačni. »Staro vozilo, ki smo ga prodali na Hrvaško, in sicer prostovoljnemu gasilskemu društvu Donja Stubica, tudi ni imelo sprednjega pogona, kar je za naš teren priporočljivo, saj imamo precej hribovitega terena. Novo vozilo znamke MAN ima pogon na vsa štiri kolesa, vgrajen je rezervoar za 5.000 litrov vode, kajti v občini imamo še kar nekaj predelov, kamor v sušnih obdobjih pogosto dovažamo vodo, vgrajena je črpalka z zmogljivostjo pretoka 2.4000 litrov vode na minuto. Vozilo je tehnološko res napredno,« je o novi pridobitvi povedal poveljnik mokronoških gasilcev Matjaž Lovše in dodal, da so z njim od 12. aprila, ko so ga dobili, opravili že 33 intervencij, predvsem zaradi poplav po občini.

Za novo gasilsko vozilo GVC 24/50 so odšteli dobrih 300.000 evrov, od tega je Občina Mokronog – Trebelno prispevala kar okoli 240.000 evrov, preostalo so pokrili gasilci sami ter s pomočjo krajanov in donatorjev. »Ob tej priložnosti se vsem zahvaljujem. To je velika pridobitev za naše društvo, pa tudi za celotno občino,« je dejal namestnik predsednika Andrej Jevnikar. Predsednika društva Janeza Breganta na sinočnji slovesnosti zaradi bolezni ni bilo.

Dobro opremljeni gasilci lahko po mnenju župana Antona Mavra še hitreje in učinkoviteje ukrepajo ob nesrečah. Zavalil se jim je za dobro sodelovanje v vseh teh letih, ko je bil župan, in jim vse dobro zaželel tudi v prihodnje. »To je naš skupni praznik. Ta praznik je mejnik, ki pomembno zaokroža trud in delo številnih generacij. Je spomin na naše prednike, na vse predhodne generacije, ki so v vseh teh letih dokazovali pripadnost ideji gasilstva, prostovoljstva solidarnosti in pomoči potrebnih,« meni Maver.

Začetki prostovoljnega gasilskega društva Mokronog segajo v leto 1882, ko se je skupina naprednih in premožnih krajanov odločila ustanoviti društvo za pomoč ljudem. »Njihova opremljenost na začetku je bila, če danes gledamo, slaba. A počasi se je to izboljševalo, društvo je danes opremljeno s sodobno opremo, imamo urejen gasilski dom, raznovrsten garažni park, predvsem pa je pomembno, da imamo tudi znanje, kako posredovati ob nesrečah, kajti člani se pri celotni uporabi gasilske tehnike vseskozi izobražujemo,« je še dejal Jevnikar.

Na koncu slovesnosti so zaslužnim članom društva tudi podelili gasilska priznanja in odlikovanja.

Besedilo in fotografije: R. N.

