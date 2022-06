Gorel odpadni material. Kje bodo zaprte ceste, kje ne bo elektrike?

V bližini naselja Jankoviči, občina Črnomelj, je včeraj malo po 12. uri gozdu gorel odpadni material. Gasilci PGD Adlešiči so pogasili požar na površini okoli 25 kvadratnih metrov.

V Kovinarski ulici v Krškem je včeraj kakšnih 15. minut pred 14. uro na parkirišču večstanovanjskega objekta iz vozila iztekalo hidravlično olje. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka in opravili sanacijo parkirišča.

Elektro Ljubljana, Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo danes od 8. do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Rožanc na izvodu Rožanec desno.

Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika pa obvešča odjemalce, da bo od 11. do 14. ure prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Kot, od 8.do 10. ure pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Svržaki, izvod Proti Čurilam.

Na območju nadzorništva Novo mesto elektrike ne bo od 8. do 11. ure za odjemalce, ki so oskrbovani iz TP Irča vas, izvod 8. Sam. Drska Priselac.

Na območju nadzorništva Šentjernej bo dobava elektrike prekinjena od 7.30 do 12. ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Kronovo 2, od 8. do 14. ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Brusnice.

Na območju nadzorništvo Trebnje elektrike ne bo od 7.30 11. ure za tiste, ki so oskrbovani iz TP Račje selo.

Elektro Celje, Distribucijska enota Krško nadzorništvo Mokronog pa obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije od 8. do 10.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Zabrdje, in od 11. do 14.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Bačje.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena oziroma motena dobava električne energije na nadzorništvu Brežice - Področje Brežic z okolico območju TP Krška vas 3 - nizkonapetostno omrežje smer vzhod Pavlovič predvidoma med 8.30 in 10. uro.

Zapore ceste

Zaradi modernizacije cestišča bo med 20. junijem in 1. avgustom postavljena popolna zapora LC 191271 Dolenja vas pri Artičah-Zdole med stacionažo km 0.150 in km 0.720 24 ur dnevno.

Zaradi del bo v terminu med 20. junijem in 31. julijem po odsekih dnevno 24 ur postavljena delna in popolna zapora javnih cest Dramlja-Sv. Duh-stacionaža med km 0.000 in km 0.665, Vitna vas-Podgorje-Pišece-stacionaža med km 1.130 in km 1.205 in Podgorje (Travnikar)-vas-stacionaža med km 0.000 in km 0.500.

Zaradi sanacije lokalne ceste Slančji Vrh-Krsinji Vrh, na odseku med hišno številko Slančji Vrh 12 in Krsinji Vrh 2 bodo postavljene občasne, kratkotrajne in dolgotrajne, delne in popolne zapore prometa na odseku lokalne ceste, št. 372261 Slančji Vrh-Krsinji Vrh(o. m. Sevnica-Škocjan)-Gornja Stara Vas, v skupni dolžini pribl. 2,5 km, med 20. junijem in 15. septembrom.

