FOTO: Gremo na sem'ški plac; odprt sistem izposoje električnih koles BiKe

20.6.2022 | 10:10

Odprtje sistema izposoje električnih koles BiKe z županjo Polono Kambič

Trško jedro Semiča z leti dobiva vse lepšo podobo. Trud, ki ga celotna skupnost vlaga v ureditev trškega jedra, je lansko leto prepoznala tudi Turistična zveza Slovenije in Občini Semič podelila priznanje za najlepše trško jedro v Sloveniji.

Z namenom njegove oživitve je bil leta 2020 prvič organiziran festivalni dan na semiškem placu, letošnji festival pa se je začel minulo soboto. Tretji festival »Gremo na sem´ški plac« bo skozi celo poletje povezal sklop prireditev.

Svoja vrata so v soboto odprli farna cerkev sv. Štefana, Muzejska hiša Semič in Vinska klet, Kulturni center Semič, učni vrt dr. Derganca, ponudniki na stojnicah in lokalni gostinci pa bodo popestrili dogajanje na trgu.

V sklopu prireditve so namenu predali tudi avtomatiziran sistem izposoje električnih koles BiKe.

M. K.

Foto: B. V.

