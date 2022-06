Direktor slovenske pentlje Fink: Iztekla se nam je licenca, a zaprosili smo za novo

Andrej Hauptman in Bogdan Fink (Foto: KK Adria Mobil)

Novo mesto - Direktor kolesarske dirke po Sloveniji Bogdan Fink je bil po sijajnih petih dneh zadovoljen z organizacijo dogodka, ogromnim številom gledalcev in tekmovalnim vidikom preizkušnje. Čeprav se je slovenski pentlji iztekla licenca za profesionalno serijo dirk, je Fink prepričan, da s pridobitvijo nove ne bo težav.

"Iztekla se nam je licenca za profesionalno serijo, zdaj smo zaprosili za novo triletno obdobje, da bi bili še naprej ob boku dirk po Belgiji, Nemčiji, Norveški ... Smo v dobri družbi, je pa jasno, da je najbolj pomembno, kako imaš poskrbljeno na področju varnosti," je v pogovoru s sedmo silo po 28. izvedbi dirke po Sloveniji dejal direktor preizkušnje.

Glede varnosti težav ni bilo. Ta je bila po Finkovih besedah predvsem zaradi sodelovanja s policijo odlična. Napak ni bilo in zato upa, da bodo odgovorni pri Mednarodni kolesarski zvezi (Uci) to prepoznali in odobrili licenco za novo obdobje.

Tudi kar se tiče organizacije nekdanji kolesar ni imel niti najmanjših pomislekov. "Ponosen sem na organizacijsko ekipo, zahvalil pa bi se vsem, ki so s svojim delom pomagali, gasilskim društvom, prostovoljcem in ostalim entuziastom, da je dirka uspela. Nenazadnje tudi zahvala vsem mestom, destinacijam ter sponzorjem, ki so imeli smelost, da so pristopili k projektu."

Projekt organizacije je predvsem zaradi prvega zvezdnika kolesarstva Tadeja Pogačarja, ki je upravičil vlogo favorita in slavil na domači pentlji, prinesel dodatno mero odgovornosti.

"Če imate na startu take ase, kot so Tadej Pogačar, Luka Mezgec, Matej Mohorič, je to logično. Razen Primoža Rogliča so na dirki nastopili vsi najboljši Slovenci. Po eni strani je bila zaradi vseh imen dirka bolj odmevna v tujini, za nas pa je predstavljala dodatno odgovornost," je poudaril.

Pa bi lahko zaradi tega v naslednjih letih še dvignili raven dirke? "Trenutno ne. Smo v fazi pospravljanja, letošnja dirka za naš še zdaleč ni končana. Mi bomo tekmovali naprej, potem pa videli, kakšni so cilji za prihodnost," je priznal Fink.

Tudi podaljševanje petdnevnega sporeda ne pride v poštev. "Za pet dni do štiri ure so vsi pripravljeni pritiskati na vso moč," je še dodal in izpostavil, da je z ekipami, športnimi direktorji in tekmovalci večkrat v stiku, da bi zagotovil čim bolj zanimive etape.

Tekmovalci si želijo predvsem ene zahtevne gorske etape tudi s 3000 višinskimi metri. "Razumem jih. S tekmovalci se veliko pogovarjamo. Zagotovo bomo skušali to ponoviti. Načrti obstajajo," je dejal. Tudi vožnja na čas bi se lahko vrnila v program dirke.

"To ni skrivnost. Kako bi to naredili, bomo še videli. Če bo prišel na vrsto kronometer, bo dolg vsaj toliko kot tisti iz leta 2018 od Trebnjega do Novega mesta, torej vsaj 21,5 km. Takega trenda sicer na ostalih enotedenskih dirkah, tudi v svetovni seriji, ni zaznati, tam so dolgi okoli 10 km. Če pa ga bomo organizirali mi, bo daljši."

Glede na to, da je bilo vseh pet dni ob cestah ogromno gledalcev, se poraja vprašanje, koliko si jih je letošnjo preizkušnjo ogledalo. Na to Fink ni imel odgovora. "Ne morem vam postreči s tem podatkom, ker bi bilo nehvaležno. Videl sem jih ogromno, vsak dan, vsako etapo. V soboto je bila številka enormna, ker je bil lep dan, vsi so bili s kolesi na cesti. Bi pa rekel, da jih je bilo letos več kot kdajkoli prej," je še navrgel Fink.

Za to obstajata več razlogov, je za konec izpostavil. V prvi vrsti na dirki tekmujejo odlični kolesarji na čelu s Pogačarjem, ostali razlogi pa so predvsem termin dirke, razgibanost etap ter prenosi etap na Eurosportu. Gledanost in tudi odmevnost na družbenih omrežjih sta po mnenju direktorja slovenske pentlje presegli vsa pričakovanja.

